Turista cai junto ao Teleférico do Funchal

Um turista estrangeiro, com cerca de 70 anos, ficou ferido na cabeça na sequência de uma queda ocorrida ao final da manhã, junto à estação do Teleférico do Funchal, na zona do Almirante Reis, na Zona Velha da cidade.

O homem apresentava uma ferida sangrante na cabeça, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância de socorro e dois operacionais para o local.

Após receber assistência, a vítima foi transportada para o serviço de urgências hospitalares.