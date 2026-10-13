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Turista cai junto ao Teleférico do Funchal

Homem de 70 anos sofreu ferida sangrante na cabeça e foi levado ao hospital

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foto OD

Um turista estrangeiro, com cerca de 70 anos, ficou ferido na cabeça na sequência de uma queda ocorrida ao final da manhã, junto à estação do Teleférico do Funchal, na zona do Almirante Reis, na Zona Velha da cidade.

O homem apresentava uma ferida sangrante na cabeça, tendo sido socorrido pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância de socorro e dois operacionais para o local.

Após receber assistência, a vítima foi transportada para o serviço de urgências hospitalares.

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