Ruben Micael arrasa Rui Alves e pede regresso de João Gião

Longe dos holofotes do futebol e da opinião desportiva, Ruben Micael decidiu abrir o livro e não poupou críticas a Rui Alves depois da derrota do Nacional frente ao Rio Ave (3-2), este domingo, em Vila do Conde.

O antigo futebolista madeirense, que representou os alvinegros, recorreu ao Facebook para constestar a decisão de despedir João Gião e defendeu o regresso do treinador, deixando duras críticas à gestão desportiva do clube.

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"Hoje em dia há muitos investidores nos clubes a nível nacional. É preciso mais trabalho e mais critério nas contratações. Infelizmente despediram o treinador por jogar num sistema completamente diferente daquilo que o seu presidente queria. Quando contratou não sabia o seu sistema de jogo?", questionou.

Para Ruben Micael, a solução deveria ter passado pelo diálogo entre o presidente e o treinador, em vez da substituição do comando técnico.

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“A única coisa que devia fazer era ir falando com o seu treinador e perceber porque não jogava com extremos”, sustentou, defendendo que Rui Alves deveria ter procurado demonstrar ao técnico a importância de utilizar jogadores nas alas para dar maior profundidade ao ataque.

“Em vez disso, mandámos ele embora para trazer um bom rapaz para fazer o que quer!”, criticou, numa referência à contratação de Alexandre Santos para suceder a João Gião.

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Ruben Micael que também questiona a adequação do actual modelo táctico às características dos jogadores disponíveis. “O Nacional não tem plantel para jogar desta forma!”, afirmou, apontando os golos sofridos pela equipa nos três encontros em que actuou com uma defesa composta por quatro jogadores.

O antigo internacional português terminou a publicação com um apelo directo à direcção nacionalista: “Voltem ao sistema antigo e tragam de volta o treinador”.