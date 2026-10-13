Incêndio deflagra em casa devoluta na Rua Visconde Cacongo

Um incêndio deflagrou na manhã desta terça-feira, numa casa devoluta situada na Rua Visconde Cacongo, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 8h42, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

No teatro de operações encontram-se sete viaturas de combate a incêndios, quatro dos Bombeiros Sapadores do Funchal e três dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Até ao momento, não são conhecidos mais pormenores sobre as circunstâncias do incêndio.