Incêndio deflagra em casa devoluta na Rua Visconde Cacongo
Um incêndio deflagrou na manhã desta terça-feira, numa casa devoluta situada na Rua Visconde Cacongo, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 8h42, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Sapadores do Funchal (BSF) e os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).
No teatro de operações encontram-se sete viaturas de combate a incêndios, quatro dos Bombeiros Sapadores do Funchal e três dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Até ao momento, não são conhecidos mais pormenores sobre as circunstâncias do incêndio.
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