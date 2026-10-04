Prisão preventiva para casal suspeito de burla 'online' em mais de 400 mil euros

Uma falsa taróloga e o marido ficaram em prisão preventiva, depois de terem sido detidos por suspeita de burlarem através da internet uma cidadã em mais de 400 mil euros, anunciou hoje a Polícia judiciária (PJ).

Numa nota de imprensa, a PJ, através da Diretoria do Centro, informou que deteve na sexta-feira, "um casal estrangeiro por burlarem uma vítima em mais de 400 mil euros, aproveitando-se da sua fragilidade emocional e psicológica".

Após primeira presença em Tribunal, a PJ indicou que foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa, a de prisão preventiva.

Segundo o documento da PJ, "a detida - que se apresentava como taróloga nas redes sociais - promovia os seus serviços através de um 'website', no qual divulgava os seus alegados poderes e serviços esotéricos".

Desde janeiro deste ano, "a vítima terá sido convencida a realizar várias transferências bancárias e entregas presenciais em numerário, sob o falso pretexto de que o dinheiro precisava de ser "benzido" e "purificado" para a realização de trabalhos espirituais, prometendo a posterior devolução dos valores".

"O casal deslocava-se a Portugal por curtos períodos para receber dinheiro em numerário, tendo chegado na quinta-feira passada, com viagem de regresso marcada para o Brasil, hoje", informou a PJ.

Nas redes sociais, "ambos exibiam um estilo de vida altamente luxuoso, com diversas publicações associadas a manifestos sinais de riqueza".

A PJ adiantou ainda que os dois cidadãos têm antecedentes criminais no Brasil, tendo a mulher sido detida naquele país, em 2015, por factos de natureza semelhante.

Após colaboração e troca de informações entre a PJ de Portugal e entidades congéneres estrangeiras, foi possível "localizar o casal que acabou por ser detido esta sexta-feira".

A detenção aconteceu em cumprimento de mandados de detenção emitidos pela competente autoridade judicial, com a colaboração de elementos da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária.