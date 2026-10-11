PJ detém casal suspeito de burlar idoso em 400 mil euros

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um casal suspeito de ter burlado um idoso de 90 anos em cerca de 400 mil euros, segundo informou hoje.

Este caso, apelidado de Operação "Formíca", terá ocorrido entre 2022 e 2026, no Entroncamento e em Santarém, onde os suspeitos, casados, "atuaram em conjugação de esforços, delineando um plano para extorquir o idoso, especialmente vulnerável em razão idade", explica a PJ, em comunicado.

Segundo as autoridades, o plano tinha por base a realização de alegados negócios, relacionados com compra de automóveis e de imóveis, que beneficiariam o idoso, mas que nunca se chegavam a concretizar, alegando os suspeitos "erro ou engano".

"No âmbito da investigação foi possível apurar que o idoso efetuou várias transferências bancárias para contas de familiares e amigos dos suspeitos, sendo esse dinheiro posteriormente movimentado para a conta da mulher", indica a PJ, sendo que está também em causa um crime de branqueamento.

Os detidos, de 38 e 43 anos, sem profissão ou ocupação definida, com antecedentes criminais por vários crimes, foram presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação, ficando sujeitos a apresentações bissemanais no órgão de polícia criminal local e proibidos de contactar a vítima, além de lhes terem sido retidos os passaportes.