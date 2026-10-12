Seis famílias recebem as chaves de novas casas no Campanário
Reabilitação da antiga Escola do Porto da Ribeira custou 960 mil euros. Estratégia Local de Habitação prevê 34 fogos sociais
Seis famílias da Ribeira Brava receberam hoje as chaves das novas casas construídas na antiga Escola do Porto da Ribeira, no Campanário. O edifício foi reabilitado para dar lugar a seis apartamentos — quatro T1 e dois T2 — num investimento de cerca de 960 mil euros, dos quais 700 mil foram assegurados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e o restante por fundos municipais.
“São seis famílias, seis casas, as vossas casas”, afirmou o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos. O autarca desejou que os novos moradores encontrem nas habitações “tranquilidade, segurança” e condições para construir uma vida com dignidade.
Jorge Santos destacou que a obra representa mais do que a conclusão de uma intervenção. A antiga escola, onde gerações aprenderam a ler e a escrever, passa agora a acolher famílias do concelho com dificuldades económicas e habitacionais. “Melhor uso não podíamos ter dado” ao edifício, considerou.
O presidente adiantou que a Câmara vai levar à reunião desta quinta-feira a revisão da Estratégia Local de Habitação e a Carta Municipal de Habitação. A estratégia prevê 34 habitações sociais, seis das quais estão agora concluídas. Jorge Santos recordou ainda a entrega, na passada semana, de 17 casas a custos acessíveis na Tabua.
“Há quem fale e outros fazem”, afirmou, agradecendo a colaboração do Governo Regional e garantindo que o Município continuará a trabalhar para responder às carências habitacionais existentes. Às seis famílias deixou uma mensagem: “Sejam felizes, bem-vindos a esta casa, façam dela o vosso lar.”