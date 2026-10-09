Casa do Povo de Santo António vai criar cooperativa de habitação

A Casa do Povo de Santo António vai criar uma cooperativa de habitação, anunciou Eduardo Baptista, presidente da instituição, durante a inauguração do Lar dos Afectos, integrada nas comemorações dos 90 anos da Casa do Povo.

O responsável destacou o crescimento da actividade da instituição, que recebe actualmente mais de 500 pessoas por mês, e recordou as dificuldades financeiras ultrapassadas nos últimos 12 anos. Quando regressou à direcção, a Casa do Povo acumulava mais de 200 mil euros de dívidas. Em 2025, segundo afirmou, a situação estava praticamente regularizada.

Sobre o novo lar, Eduardo Baptista salientou o investimento em tecnologia e equipamentos modernos, mas apontou a humanização como a principal valência da estrutura residencial para idosos.