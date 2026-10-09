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Madeira

Casa do Povo de Santo António vai criar cooperativa de habitação

Anúncio foi feito por Eduardo Baptista na inauguração do Lar dos Afectos, que assinalou os 90 anos da instituição

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A Casa do Povo de Santo António vai criar uma cooperativa de habitação, anunciou Eduardo Baptista, presidente da instituição, durante a inauguração do Lar dos Afectos, integrada nas comemorações dos 90 anos da Casa do Povo.

O responsável destacou o crescimento da actividade da instituição, que recebe actualmente mais de 500 pessoas por mês, e recordou as dificuldades financeiras ultrapassadas nos últimos 12 anos. Quando regressou à direcção, a Casa do Povo acumulava mais de 200 mil euros de dívidas. Em 2025, segundo afirmou, a situação estava praticamente regularizada.

Sobre o novo lar, Eduardo Baptista salientou o investimento em tecnologia e equipamentos modernos, mas apontou a humanização como a principal valência da estrutura residencial para idosos.

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