Eduardo Baptista chama "ignorantes" a críticos da Casa do Povo

Eduardo Baptista terminou a intervenção na inauguração do Lar dos Afectos com críticas a alguns dos que, segundo afirmou, tentam dificultar o trabalho da Casa do Povo de Santo António. O presidente da instituição chamou-lhes "velhos do Restelo" e "ignorantes", revelando que alguns dos visados estavam presentes na cerimónia e que terão comparecido por serem sócios.

"Os ignorantes julgam que sabem tudo, mas quem tem mais alguma informação tem sempre dúvidas", afirmou, em resposta aos jornalistas, depois de deixar um recado dirigido a pessoas da freguesia que, disse, procuram incomodar a instituição.

"Temos cá algumas pedras vivas e alguns velhos do Restelo que sempre passaram a vida a fazer isso. E eles vão incomodando, tentam incomodar, mas não conseguem incomodar", declarou Eduardo Baptista, acrescentando que não podia deixar de fazer aquela referência.

Questionado sobre se os visados tinham sido convidados para a cerimónia, o presidente respondeu que não, explicando que apareceram por considerarem que tinham esse direito enquanto sócios da Casa do Povo.

Antes, Eduardo Baptista tinha sublinhado que a instituição não olha para o passado, defendendo a continuidade do trabalho desenvolvido e a aposta em novos projectos, entre os quais a criação de uma cooperativa de habitação.