Rally Madeira Legend reúne 60 equipas e promete espectáculo

O Rally Madeira Legend regressa às estradas da Região entre 22 e 24 de Outubro, numa sétima edição que deverá reunir cerca de 60 equipas, das quais 22 provenientes de fora da ilha.

A prova apresentada, esta terça-feira, na sede do Club Sports da Madeira, promete voltar a proporcionar espectáculo com algumas das máquinas mais emblemáticas da história do automobilismo.

O belga Patrick Snijers, que regressa à Madeira cerca de 30 anos depois, será o cabeça de cartaz, ao volante de um Ford Sierra Cosworth 4x4. Entre os destaques estão também o italiano Renato Travaglia, num BMW M3, Matias Henkola, com um Ford Escort RS Mk II, e os letões Kalvins Blums e Ivars Velme, que competirão com um Mitsubishi Lancer Evo VI e um Audi Sport Quattro E2, respectivamente.

A lista inclui ainda Rui Soares, engenheiro da Toyota no Mundial de Ralis, e o espanhol José Romero, que traz à Região um Lancia 037 original, além de vários pilotos madeirenses.

Mário Oliveira, membro da comissão organizadora, destacou o crescente interesse internacional pela competição, considerando que estão reunidas as condições para uma "edição fantástica".

No plano desportivo, Luís Madruga, director de prova, anunciou dez classificativas, num total de 77 quilómetros cronometrados e 332 quilómetros de percurso. O programa inclui passagens pela Serra de Água e Boaventura, além de um 'slalom' no centro do Funchal, habitualmente um dos momentos mais aguardados pelos espectadores.

Apesar do entusiasmo, os custos de organização continuam a preocupar os responsáveis, com Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora, a alertar para o agravamento das despesas numa região ultraperiférica.

As despesas com transportes, estadias e segurança são cada vez mais elevadas. Acresce que as exigências em matéria de segurança têm vindo a aumentar, o que também se traduz num agravamento dos custos de organização. Para terem uma ideia, no Rali da Madeira deste ano, mais de 50% da subvenção pública foi destinada a suportar despesas com transportes, segurança na estrada e PSP. Paulo Fontes, presidente da Comissão Organizadora do Rali Madeira Legend

Ainda assim, o responsável garantiu que tudo está reunido para proporcionar "um bom rali" e apelou à contenção orçamental para assegurar a continuidade da prova.