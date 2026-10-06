KV do Fanal reúne cerca de 100 atletas este domingo

Cerca de 100 atletas vão participar na 14.ª edição do Vertical do Fanal, que mantém o percurso original desde a primeira edição, com 3.980 metros de extensão e mil metros de desnível positivo.

A prova, organizada pelo Clube de Montanha do Funchal, arranca na Ribeira Funda e termina junto ao planalto do Fanal, num percurso que passa pela parte inicial da Vereda da Trincheira e, sensivelmente ao quilómetro e meio, pela Vereda do Castanheiro.

Na apresentação da competição, João M. Faria, do Clube de Montanha do Funchal, destacou a manutenção do percurso ao longo das 14 edições, permitindo comparar os tempos alcançados pelos atletas actualmente com os dos participantes da primeira edição.

“Não queremos encurtar, não queremos aumentar” o percurso, afirmou, sublinhando que a manutenção das características da prova permite aos atletas testar, ano após ano, a sua condição física e evolução.

A edição deste ano contará com cerca de 100 participantes, número inferior ao registado em anos anteriores. Segundo a organização, a redução estará relacionada com o surgimento de uma nova prova no calendário, marcada para o dia anterior, o que acabou por dividir a participação entre as duas competições. "Certamente para o ano, com um melhor diálogo entre ambas as organizações, ambas vão ter o pleno dos seus atletas a participar em ambas as provas", referiu.

Entre os atletas inscritos estão alguns dos nomes habituais da competição regional, com destaque para Joana Soares, apontada como a atleta feminina com mais vitórias no Kilómetro Vertical do Fanal, e Vítor Faria, vencedor da edição do ano passado. A prova contará ainda com outros atletas madeirenses e participantes estrangeiros.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Olavo Câmara, reforçou o apoio do município à competição e destacou o papel do desporto na promoção do concelho e das suas potencialidades naturais.

“Olhamos para o desporto não só pelo desporto em si, mas como um veículo principal de promoção do nosso concelho”, afirmou, defendendo que a aposta em eventos desportivos contribui também para dinamizar a economia local, e promover o território.

"Há muito tempo que o Porto Moniz é considerado a capital dos desportos de 'outdoor', principalmente pela visão que teve desde 2013 em apostar no desporto para promover o concelho", deu conta.

O autarca salientou ainda que o Porto Moniz tem vindo a apostar no desporto como estratégia de promoção do concelho, considerando que, passados 12 anos, essa opção se revelou “uma aposta ganha”.

A competição termina durante a tarde de domingo, seguindo-se a entrega de prémios e um convívio destinado aos participantes e acompanhantes.