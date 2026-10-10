JPP reúne mais de 100 autarcas em jornadas no Funchal

O Juntos Pelo Povo (JPP) reuniu este fim-de-semana, no Funchal, mais de uma centena de autarcas e convidados nas primeiras Jornadas Autárquicas do partido, subordinadas ao tema ‘A marca do JPP no poder local’. O encontro teve como objectivo promover a partilha de experiências, aprofundar conhecimentos sobre as funções autárquicas e preparar a actuação dos eleitos para o actual mandato.

Na sessão de abertura, Élia Ascensão, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e coordenadora da Comissão Autárquica do JPP, defendeu que o trabalho dos eleitos deve centrar-se no cumprimento dos compromissos assumidos com os eleitores. “Não fomos eleitos para ocupar lugares, fomos eleitos para cumprir o que prometemos”, declarou.

A autarca destacou o crescimento da representação do partido no poder local. Segundo os números apresentados pelo JPP, o movimento elegeu 59 autarcas em 2013, 68 em 2017, 61 em 2021 e 106 em 2025. Dos eleitos no último acto eleitoral, 105 são da Madeira, distribuídos por sete dos 11 concelhos e pelas freguesias do Funchal, e um foi eleito em Gondomar.

Perante o aumento da representação autárquica, Élia Ascensão apontou a unidade, a lealdade e o combate político como princípios que devem orientar a actuação dos eleitos. Alertou também para os desafios associados ao crescimento do partido, nomeadamente o risco de divisões internas e de protagonismos individuais.

“O nosso combate não é o do ruído. Não é o do insulto, nem do ‘bota-abaixo’”, afirmou, defendendo uma oposição sustentada no conhecimento dos orçamentos, regulamentos e propostas alternativas. Nos municípios e freguesias onde o JPP exerce funções executivas, acrescentou, o desafio passa por demonstrar que é possível governar de outra forma.

As jornadas serviram igualmente para apresentar os objectivos da Comissão Autárquica, estrutura que pretende assegurar a ligação entre eleitos, militantes e Juventude do partido, prestar apoio técnico aos autarcas e promover uma actuação política coordenada ao longo do mandato.

O programa foi organizado em três painéis. O primeiro, ‘Ser Autarca do JPP’, abordou a experiência no exercício de funções autárquicas. Seguiu-se ‘O desafio de fazer oposição com resultados’, com a participação de vereadores do Funchal, de Câmara de Lobos e da Calheta. O encontro terminou com o painel ‘A voz dos autarcas’.

A Comissão Autárquica integra Milton Teixeira, António Trindade, Lisandra Nunes, Basílio Santos, Luís Martins, Nuno Freitas e Miguel Ganança.