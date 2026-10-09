Albuquerque destaca resultados da Francisco Franco e promete reforço tecnológico

A Escola Secundária Francisco Franco apresenta os melhores resultados escolares da Madeira e está também entre as escolas com melhores classificações a nível nacional, afirmou hoje Miguel Albuquerque, durante a cerimónia comemorativa do Dia da Escola.

Na sua intervenção, o presidente do Governo Regional destacou a importância da formação técnica, defendendo que a escola deve preparar bons profissionais, mas, acima de tudo, formar bons cidadãos.

"O compromisso do meu Governo é para com a Educação", afirmou, sublinhando que cidadãos bem formados representam um avanço para a sociedade.

Miguel Albuquerque garantiu que o executivo continuará a fazer um esforço para dotar as escolas de mecanismos e meios tecnológicos e digitais, com vista a melhorar as condições de ensino e aprendizagem.

O governante anunciou ainda que será aberta brevemente, nas imediações da Francisco Franco, a "Casa Verde".