Brava Vida 2026 reúne comunidade da Madeira na luta contra o cancro

A Festa de Encerramento do Projeto "Um dia pela VIDA" Ribeira Brava 2026 realiza-se amanhã e domingo, dias 3 e 4 de Outubro, na Frente Mar da Ribeira Brava, numa iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O Brava Vida 2026 pretende reunir milhares de participantes numa celebração marcada pela solidariedade, pela esperança e pelo compromisso com a luta contra o cancro, encerrando meses de mobilização comunitária que envolveram voluntários, equipas, instituições, associações e parceiros.

Sob o lema "Celebrar, Recordar e Lutar", o evento terá uma programação de 24 horas consecutivas, com início às 16h00 de sábado, 3 de outubro. A cerimónia de abertura será marcada pela grande arruada, pela chegada da Chama da Vida, pelas boas-vindas das entidades e pela Volta dos Vencedores e dos Cuidadores, seguindo-se um programa cultural e solidário.

Foto DR/LPCC-NRM

Um dos momentos mais emblemáticos acontece no sábado à noite, às 21h15, com a Cerimónia das Luminárias, dedicada à homenagem aos que venceram a doença, aos que continuam a lutar e à memória daqueles que partiram.

No domingo, 4 de outubro, às 17h00, terá lugar a Cerimónia da Passadeira Pela Vida, num momento que pretende simbolizar a união, a esperança e a força da comunidade na luta contra o cancro.

A organização apresenta o Brava Vida 2026 como mais do que uma festa, considerando-o um movimento comunitário que procura transformar a solidariedade em acção e a esperança em futuro. O evento pretende igualmente dar continuidade ao envolvimento da comunidade madeirense numa causa que mobiliza diferentes gerações e instituições.

Ao longo das 24 horas de programação, a Ribeira Brava será, assim, palco de momentos de convívio, homenagem e solidariedade, numa iniciativa que tem como mensagem central a celebração da vida, a memória daqueles que partiram e o apoio a quem continua a lutar contra o cancro.

"Porque celebramos a vida, recordamos quem partiu e lutamos por quem continua a lutar. Porque só paramos quando encontrarmos a cura", sublinha a organização.