Madeira com aguaceiros fracos a Norte e abertas a Sudoeste

O céu deverá apresentar-se geralmente muito nublado na Madeira esta terça-feira, 13 de Outubro, com boas abertas na vertente Sudoeste da ilha. Estão previstos aguaceiros fracos, mais frequentes na vertente Norte e nas terras altas.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento será fraco a moderado, até 25 quilómetros por hora, de Norte/ Nordeste.

Na região do Funchal, o céu terá períodos de muita nebulosidade, com vento fraco, inferior a 15 quilómetros por hora. As temperaturas deverão oscilar entre os 19 e os 26 graus.

No Porto Santo, os termómetros vão variar entre os 20 e os 24 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte com 1 a 1,5 metros, enquanto na costa Sul as ondas serão inferiores a um metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 23 e os 24 graus.