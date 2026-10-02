Sexta-feira pode trazer aguaceiros à vertente norte e terras altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que esta seja uma sexta-feira com céu geralmente muito nublado e aguaceiros mais frequentes na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

Quanto ao vento, deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

No Funchal, o céu estará geralmente muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a partir da tarde. O vento soprará fraco.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte/noroeste com 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros, diminuindo

gradualmente para 1 metro.

Temperatura da água do mar: 24/25ºC