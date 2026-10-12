Sancho Gomes reforça cooperação com a Embaixada de Portugal

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa abordou, no quarto dia da visita oficial à Venezuela, oportunidades de cooperação económica e educativa, geminações entre municípios e o reforço da participação da Região nos assuntos da diáspora.

Sancho Gomes foi recebido na Embaixada de Portugal, em Caracas, pelo encarregado de negócios, Rúben Guedes Dias. O encontro contou com a presença do conselheiro da Diáspora Madeirense na Venezuela, Nelson Nunes, e do adido social da Embaixada, Paulo Valor.

Na oportunidade manifestou o reconhecimento do Governo Regional pelo trabalho desenvolvido pela Embaixada junto da comunidade portuguesa e madeirense, na sequência dos sismos de 27 de Junho, destacando as iniciativas solidárias e as jornadas de apoio realizadas em articulação com a Universidade Central da Venezuela (UCV), nomeadamente em La Guaira.

“Queremos reconhecer o trabalho de proximidade que a Embaixada tem desenvolvido junto da nossa comunidade, incluindo as acções que têm permitido prestar cuidados de saúde a milhares de pessoas”, afirmou.

Madeira quer reforçar cooperação económica com a Venezuela

A reunião abordou igualmente as oportunidades de cooperação económica entre empresários madeirenses e portugueses estabelecidos na Venezuela.

“Existem potencialidades interessantes neste mercado, tanto para os empresários de origem madeirense que já estão na Venezuela e conhecem a sua realidade, como para as empresas da Madeira que procuram oportunidades de internacionalização”, salientou Sancho Gomes.

Neste contexto, destacou a preparação de uma missão empresarial portuguesa à Venezuela, organizada pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), em articulação com o Governo da República e a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, liderada por Emídio Sousa. Apontou que há empresas de origem madeirense, nomeadamente dos sectores tecnológico e da construção civil, que já manifestaram interesse em participar.

O reforço da articulação entre o Governo Regional e as autoridades nacionais nos países onde as comunidades portuguesas são maioritariamente constituídas por madeirenses e seus descendentes esteve igualmente em análise.

“Desde o início da Autonomia, a Madeira acumulou um conhecimento estratégico muito relevante sobre as nossas comunidades e os países onde estão inseridas. As autoridades nacionais devem contar mais com o Governo Regional quando estão em causa estas comunidades”, defendeu.

Sancho Gomes considerou que uma maior participação da Região permitirá aproveitar a experiência adquirida ao longo de décadas e tornar mais eficaz a intervenção junto da diáspora.

Protocolo entre a UMa e a UCV em fase de validação

Sancho Gomes destacou também o trabalho desenvolvido há cerca de um ano para estabelecer um protocolo de cooperação entre a Universidade da Madeira (UMa) e a Universidade Central da Venezuela, instituição de referência no ensino superior latino-americano. O documento, preparado pela UMa, já foi enviado à universidade venezuelana, aguardando validação para posterior assinatura pelos respectivos reitores.

Por outro lado, a possibilidade de estabelecer geminações entre municípios madeirenses e venezuelanos foi outro dos temas abordados. Sancho Gomes recordou que a Venezuela acolhe cerca de 350 mil madeirenses e descendentes, provenientes dos vários concelhos da Região, considerando que estas ligações representam uma oportunidade ainda por aproveitar.

“É difícil compreender que, tendo uma comunidade madeirense tão expressiva na Venezuela, ainda não existam geminações entre municípios dos dois territórios”, afirmou.