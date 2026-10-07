Director das Comunidades na Madeira visita Venezuela pela 1.ª vez após os sismos

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, desloca-se à Venezuela entre 8 e 20 de Outubro, na primeira visita ao país desde os sismos de 24 de Junho, que afectaram várias regiões, sobretudo o estado de La Guaira, atingindo famílias da comunidade madeirense.

Conforme explica através de comunicado à imprensa, a visita pretende acompanhar no terreno as famílias e comunidades afectadas, verificar a aplicação dos apoios do Governo Regional e reforçar a articulação com as instituições envolvidas na resposta.

E lembra que a Região mobilizou 180 mil euros: 150 mil, a título extraordinário, destinados a instituições do movimento associativo madeirense na Venezuela, e 30 mil provenientes da Conta Regional Solidária. Entre os principais beneficiários estão a Regala Una Sonrisa, a Associação Centro Luso Venezolano e a Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas.

De resto, a agenda inclui visitas a instituições e comunidades em La Guaira, Caracas, Barquisimeto, Valência e Maracay, bem como encontros com o embaixador de Portugal, Manuel Frederico Pinheiro da Silva, representantes consulares, o deputado Orlando Camacho e o ministro venezuelano Francisco Garcés, responsável pela reconstrução pós-sismo.

Sancho Gomes participará ainda em cinco acções de solidariedade da Academia do Bacalhau para angariação de fundos, com a presença do cantor madeirense Miro Freitas: a 10 de Outubro em Caracas, a 11 em Los Teques, a 15 em Barquisimeto, a 17 em Valência e a 18 em Maracay.