DTIM reforça cooperação internacional na área da formação

A DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira recebeu, entre os dias 14 e 18 de Setembro, uma delegação da Guiana Francesa, no âmbito de uma iniciativa de job shadowing promovida pelo programa Erasmus+, "reforçando a cooperação europeia nas áreas da educação, formação e inovação pedagógica".

A delegação integrou Prisca Exertier, directora operacional do Campus de Métiers et des Qualifications Aéronautique et Spatial, do Rectorat de la Guyane; Mickerlange Pierre, assistente de direcção da mesma estrutura; e Bénédicte Degardin, directora operacional do Campus de Métiers et des Qualifications Santé, Social et Bien-être de Guyane.

"Esta visita assume particular relevância por envolver responsáveis ligadas a áreas estratégicas de desenvolvimento, incluindo o sector aeroespacial, uma vez que o Campus de Métiers et des Qualifications Aéronautique et Spatial actua em estreita ligação ao ecossistema espacial da Guiana Francesa, território que acolhe o Centro Espacial da Europa", indica nota à imprensa.

Segundo explica a mesma nota, durante a semana de trabalho as representantes francesas participaram num programa intensivo de observação e partilha de práticas, coordenado pela DTIM, que incluiu sessões institucionais, workshops, visitas a entidades e escolas da Região Autónoma da Madeira e contactos com diferentes contextos educativos e socioculturais.

"O objectivo principal foi promover a imersão linguística em português, conhecer metodologias pedagógicas inovadoras e compreender a organização administrativa e educativa dos sistemas de educação e formação portugueses", aponta.

A recepção institucional decorreu na sede da DTIM, no Funchal, onde foi apresentada a missão da associação, alguns dos seus projectos de inovação educativa e o trabalho desenvolvido no âmbito dos programas europeus, nomeadamente Erasmus+.

Para a DTIM, esta iniciativa representa mais um passo na consolidação da sua rede internacional de cooperação e demonstra também o crescente reconhecimento internacional do trabalho desenvolvido pela DTIM e pelas instituições educativas madeirenses, contribuindo para novas oportunidades de colaboração entre a Madeira e a Guiana Francesa.