Lar na Venezuela recebeu 15 mil euros após sismos de Junho

O Lar Padre Joaquim Ferreira, na Venezuela, recebeu 15 mil euros do apoio de 180 mil euros mobilizado pelo Governo Regional da Madeira para ajudar a comunidade madeirense afectada pelos sismos de 24 de Junho. A instituição foi visitada pelo director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, no âmbito da deslocação oficial que decorre naquele país entre 8 e 20 de Outubro.

Situado em Los Anaucos, o lar acolhe idosos da comunidade madeirense e foi uma das instituições que prestou assistência a pessoas que ficaram sem apoio na sequência dos abalos sísmicos.

Acompanhado pelo conselheiro das Comunidades Madeirenses na Venezuela, Nelson Nunes, Sancho Gomes reuniu-se com a direcção, presidida por Carlos Carvalho, visitou as instalações e contactou com os residentes.

O responsável regional elogiou a resposta da instituição após os sismos, destacando o acolhimento de idosos e a rapidez na recuperação das instalações, que sofreram alguns danos. A intervenção permitiu restabelecer as condições de segurança, higiene e salubridade.

"Quero elogiar o trabalho desenvolvido por esta instituição e pela sua direcção, não só pelo apoio que presta diariamente à nossa comunidade, mas também pela resposta que deu após os sismos, acolhendo idosos que ficaram sem ninguém", afirmou Sancho Gomes.

Durante o encontro, a direcção apresentou também um projecto de intervenção destinado à realização de reparações estruturais necessárias na sequência dos abalos.

O director regional reiterou a disponibilidade do Governo Regional para continuar a apoiar as comunidades madeirenses no estrangeiro, salientando o papel do lar no acompanhamento das famílias e no acolhimento da população idosa na área metropolitana de Caracas.

"A Madeira continuará a estar ao lado dos madeirenses, sobretudo nos momentos de maior dificuldade", afirmou, acrescentando que "o lar não são as paredes, são as pessoas que aqui vivem".

A visita ficou ainda marcada pela actuação de um dos residentes, Moisés, que interpretou várias canções em português e terminou com a mensagem "Aqui somos felizes".

No âmbito da mesma deslocação, Sancho Gomes esteve também em La Guaira, uma das zonas mais afectadas pelos sismos, onde contactou com vítimas e familiares das pessoas atingidas. O director regional reiterou a importância de acompanhar as famílias afectadas e assegurar a continuidade do apoio da Região durante o processo de recuperação.