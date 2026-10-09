Sancho Gomes visita famílias que perderam as casas nos sismos na Venezuela

O director regional das Comunidades e Cooperação Externa dedicou grande parte do primeiro dia da sua deslocação oficial à Venezuela à visita a famílias madeirenses afectadas pelos sismos de 24 de Junho, em Caracas e La Guaira. Famílias que estão a beneficiar do apoio da ONG Regala Una Sonrisa, através dos fundos mobilizados pelo Governo Regional da Madeira.

Sancho Gomes contactoucom as famílias atingidas, conheceu as dificuldades que continuam a enfrentar e acompanhou o trabalho de assistência e recuperação de habitações. A associação recebeu 55 mil euros do total de 180 mil euros mobilizados pelo Governo Regional para apoiar as vítimas dos sismos na Venezuela.

Entre as pessoas visitadas esteve Teresa Martins, natural de Câmara de Lobos, que vivia em Los Teques e perdeu parte da sua casa na sequência dos sismos. Foi obrigada a deixar a sua habitação e a deslocar-se para Los Angeles, onde se encontra actualmente com o filho, de 41 anos.

“Lamentavelmente, com os sismos, perdi parte da minha casa em Los Teques e vi a minha vida mudar de um momento para o outro. Tive de sair da minha casa e ir para Los Angeles com o meu filho, de 41 anos. O que mais desejo é poder recuperar a minha casa e voltar a ter um lugar seguro a que possa chamar lar. Sozinha, seria muito difícil, praticamente impossível, conseguir fazê-lo. Mas o Francisco Soares, através da associação Regala Una Sonrisa, e o Governo Regional da Madeira estão a dar-me esta oportunidade e a devolver-me a esperança. Estou profundamente grata por esta ajuda, por não se esquecerem de nós e por nos mostrarem que, mesmo nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos”, explicou Teresa Martins.

Ver Galeria

Entre as famílias visitadas estiveram, também, Celina Gomes e José Maria Gomes, naturais da Ponta Delgada, na Madeira, e residentes na Venezuela há mais de 40 anos.

Celina Gomes destacou a importância do apoio recebido. “A nossa casa ficou muito danificada. O apoio da ONG foi fundamental. Primeiro tivemos a ajuda de Deus e depois tivemos a ajuda da Regala Una Sonrisa e do Governo da Madeira”, afirmou.

Também José Maria Gomes expressou o seu reconhecimento pelo acompanhamento prestado, afirmando: “Eu estou aqui graças ao Governo Regional da Madeira e graças a este rapaz [Francisco Soares] que nunca desistiu”.

O director regional destacou o papel da Regala Una Sonrisa na assistência à comunidade madeirense na Venezuela. “Acompanhamos há muito tempo o trabalho da associação Regala Una Sonrisa com profunda admiração e enorme respeito institucional. Falar desta organização é falar de um pilar insubstituível de humanidade na Venezuela”, afirmou Sancho Gomes.

Por sua vez, Francisco Soares, presidente da ONG Regala Una Sonrisa e dircetor do Programa Viver Bem, explicou que a iniciativa de recuperação de habitações nasceu na sequência dos sismos, tendo sido possível avançar graças à cooperação do Governo Regional da Madeira.

Segundo Francisco Soares, são numerosas as habitações de famílias madeirenses e portuguesas que sofreram danos, com diferentes níveis de gravidade. A situação económica que já se vivia na Venezuela antes da catástrofe torna particularmente difícil, para muitas famílias, suportar os custos das obras necessárias.

Sancho Gomes reiterou que a Região Autónoma da Madeira continuará a acompanhar a situação das famílias afetadas e a apoiar o trabalho das instituições que se encontram na linha da frente da assistência humanitária.

“A Madeira nunca vira as costas aos seus filhos, nem àqueles que no terreno os protegem”, afirmou, apelando às instituições, ao tecido empresarial e às comunidades madeirenses, tanto na diáspora como na Região, para que reforcem os donativos e o apoio às campanhas da Regala Una Sonrisa.

A deslocação oficial de Sancho Gomes à Venezuela decorre até 20 de Outubro e tem como objectivos acompanhar as famílias madeirenses afectadas pelos sismos, verificar no terreno a aplicação dos 180 mil euros de apoio mobilizados pelo Governo Regional da Madeira e participar em cinco grandes acções solidárias.