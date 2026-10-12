Trabalhador atingido por carga nas costas

Um trabalhador de 27 anos de idade foi atingido, esta tarde, por carga pesada na zona das costas num armazém na zona da Cancela.

Alertados pelas 15 horas, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se ao local com uma ambulância para socorrer o homem.

Com queixas na zona da coluna, o funcionário foi imobilizado e transportado para o hospital particular.