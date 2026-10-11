Presidente da República felicita Madalena Costa pelo título mundial

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou Madalena Costa pela conquista do título mundial de patinagem artística livre, na categoria de seniores, nos World Skate Games, que decorrem em Assunção, no Paraguai.

Numa nota divulgada este domingo, 11 de Outubro, o chefe de Estado destacou a revalidação do título pela patinadora madeirense, que estabeleceu um novo recorde de pontuação, "confirmando o seu talento e o seu lugar entre as maiores figuras do desporto português".

A atleta do Sporting Clube Santacruzense, de 17 anos, voltou a sagrar-se campeã do mundo, depois de ter conquistado o título em 2025. Na edição deste ano, alcançou 264,69 pontos, superando a marca anterior, que também lhe pertencia.

Madalena Costa volta a conquistar o Mundo em patins A madeirense Madalena Costa sagrou-se esta madrugada campeão do Mundo de patinagem artística livre. Na edição de 2026 dos Jogos Mundiais de patinagem (World Skate Games) que está a ter lugar na capital do Paraguai, Assunção a jovem patinadora do Sporting Club Santacruzense voltou a encantar na SDN Arena, em Assunção, bem como todo o Mundo.

O Presidente da República felicitou igualmente João Cruz, campeão do mundo de patinagem artística em juniores, e Rita Azinheira, pelos resultados alcançados na mesma categoria. Estendeu ainda os parabéns à Selecção Nacional de hóquei em patins sub-19, que terminou a competição como vice-campeã do mundo.

Na mensagem, o chefe de Estado sublinhou que estes resultados são "fruto do empenho dos atletas, dos treinadores, das famílias, dos clubes e da Federação de Patinagem de Portugal", considerando que os êxitos alcançados honram o País.