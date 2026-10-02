PCP saúda trabalhadores que aderiram à greve

O PCP saúda "todos os trabalhadores da Administração Pública, em particular aqueles que aderiram à greve realizada hoje, que teve uma expressão significativa na Região Autónoma da Madeira".

O PCP manifesta "a sua solidariedade com as justas reivindicações dos trabalhadores da Administração Pública, que, perante a ausência de respostas por parte dos Governos, e em conjunto com as suas estruturas representativas, foram obrigados a desenvolver formas de luta, culminando na greve realizada ao longo do dia 2 de Outubro".

"Os trabalhadores das carreiras gerais da Administração Pública são imprescindíveis ao funcionamento dos Serviços Públicos e à resposta às necessidades das populações. No entanto, são trabalhadores que continuam a ser mal pagos, desvalorizados e ignorados pelos Governos", refere em nota à imprensa.

Acrescenta que "existem trabalhadores com 30 e 40 anos de serviço que continuam a auferir salários muito baixos, incluindo trabalhadores que recebem o salário mínimo, enquanto outros permanecem há décadas sem uma actualização salarial capaz de acompanhar o aumento do custo de vida".

Entre as principais reivindicações destes trabalhadores estão "reconhecimento da especificidade das profissões; valorização imediata das carreiras e início imediato de processos negociais".

Por fim, o PCP considera que "a forte participação nesta jornada de luta demonstra a importância de dar resposta às reivindicações dos trabalhadores e de valorizar os Serviços Públicos e os seus profissionais".