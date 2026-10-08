Petroleiro atingido por múltiplos projécteis ao largo do Qatar
Um petroleiro que navegava ao largo do Qatar reportou ter sido atingido "por múltiplos projéteis", que fizeram um número indeterminado de vítimas a bordo, segundo a agência de segurança marítima britânica UKMTO.
O incidente ocorreu a 51 milhas náuticas (94 quilómetros) da costa deste pequeno Estado do Golfo, detalhou a agência.
O fluxo de petróleo através do estreito de Ormuz subiu nas últimas semanas para níveis próximos dos anteriores ao conflito no Irão, que respondeu aos ataques de que foi alvo a partir de fevereiro decretando o encerramento desta via essencial para o escoamento das exportações energéticas dos países do Golfo Pérsico e atacando embarcações que faziam a travessia.
A República Islâmica reivindica o controlo desta passagem estratégica, pela qual transitava um quinto dos hidrocarbonetos mundiais, antes da guerra desencadeada no final de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra Teerão.
O Irão exige agora que os navios que pretendam atravessá-lo obtenham uma autorização da sua parte, e os que não obedecerem ficam sujeitos a ataques.
Em resposta, as forças norte-americanas impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos enquanto escoltam os petroleiros --- cada vez mais numerosos --- na travessia do estreito, com as negociações para terminar a guerra num impasse.
As monarquias da região conseguem assim exportar volumes crescentes de crude: no final de setembro, atingiram os níveis anteriores à guerra, segundo dados da plataforma de monitorização Kpler.
Até ao momento, nem o Irão nem as forças norte-americanas se pronunciaram sobre o mais recente ataque à navegação na região.
O chefe da diplomacia norte-americana, Marco Rubio, afirmou hoje, durante a visita oficial a Atenas, que "o Irão perdeu o controlo integral" do estreito de Ormuz.
"Há agora quase tanto petróleo a circular como havia antes do início deste conflito. Perderam, portanto, o controlo integral do estreito", declarou Marco Rubio numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo grego, George Gerapetritis.
Rubio acrescentou que os iranianos "estão muito menos poderosos do ponto de vista militar".
Enquanto Washington reforçou recentemente a pressão económica sobre Teerão, o secretário de Estado norte-americano considerou que, devido às "devastadoras sanções", a economia iraniana está "prestes a atingir uma situação que poucos países no mundo conheceram".
"Vai tornar-se catastrófica", concluiu.