PCP diz que “os trabalhadores do SESARAM têm razões para lutar”

O PCP realizou hoje uma acção de contacto com os trabalhadores do SESARAM, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, para reafirmar a sua solidariedade com a luta dos profissionais de saúde e a defesa do Serviço Regional de Saúde.

O dirigente do PCP, Ricardo Lume, destacou que “os trabalhadores da saúde estão cansados de esperar pelas soluções há muito prometidas pelo Governo Regional. Ano após ano, as promessas ficam por cumprir, enquanto se degradam as condições de trabalho e aumenta a falta de profissionais”.

O PCP destaca a situação dos Técnicos Superioresde Diagnóstico e Terapêutica, que aguardam há anos pela actualização da sua carreira, saudando a sua luta e apelando à participação massiva na greve de 9 de Outubro convocada pelo sindicato dos TSDT

"Também os enfermeiros continuam a exigir o cumprimento do compromisso de contratação de 200 novos profissionais, anunciado em 2024, bem como a valorização da carreira. Entre os Assistentes Operacionais e Técnicos Auxiliares de Saúde persistem a falta de pessoal, os baixos salários, a desvalorização profissional e problemas no pagamento do trabalho realizado em dias feriados. Existem ainda profissionais com cerca de 60 dias de descanso compensatório acumulados entre 2021 e 2025, sendo proposta pelo SESARAM uma compensação inferior em 50% ao valor devido. Este profissionais continuam `à espera da avaliação de desempenho de 2024 e 2025 para poderem progredir na carreira."

Ricardo Lume garante que "os médicos enfrentam falta de recursos humanos, horários desregulados e trabalho extraordinário não pago ou não devidamente compensado."

Para o PCP, "esta realidade demonstra que o problema é transversal a todo o SESARAM. Muitas unidades e serviços funcionam no limite, devido à falta de trabalhadores, colocando uma pressão crescente sobre quem diariamente garante o funcionamento do Serviço Regional de Saúde."

Ricardo Lume reafirmou que “valorizar os trabalhadores da saúde é defender o Serviço Regional de Saúde e garantir um melhor serviço público para toda a população.

O PCP apela, "por isso, à mobilização dos trabalhadores da saúde e à sua participação na Jornada de Luta de 17 de Outubro, promovida pela União dos Sindicatos da Madeira, contra o aumento do custo de vida e por melhores salários e pensões,"

A concentração está marcada para as 10h00, junto à Casa Sindical, na Rua do Bom Jesus, seguindo-se uma manifestação até à Rua Dr. Fernão Ornelas.

"Assim como apelamos aos Técnicos Superiores de Diagnostico e Terapêutica da região a aderem à greve agendada pelo seu sindicato para amanhã (hoje) dia 9 de Outubro", lembra o dirigente comunista.