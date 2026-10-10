Chega diz que ex-trabalhadores da Base das Lajes foram "roubados"

O deputado do Chega/Açores Francisco Lima afirmou hoje que os antigos trabalhadores portugueses na Base das Lajes foram "roubados pelo sistema", devendo ser ressarcidos das verbas que lhes foram retiradas entre 2015 e 2024.

No final de uma reunião com a comissão de ex-trabalhadores da Base das Lajes, na ilha Terceira, o deputado lembrou que a 450 trabalhadores foi aplicada uma penalização, com o fator de sustentabilidade, entre 2015 e 2024, aquando da reforma antecipada, devido à redução de efetivos naquela estrutura militar.

Mas o fator de sustentabilidade foi reposto em 2024 e os trabalhadores que entre 2015 e 2024 saíram da base "não foram ressarcidos daquele dinheiro, que corresponde a cerca de 7,8 milhões de euros", segundo refere-se numa nota de imprensa.

Francisco Lima lembrou que sempre que, na Assembleia da República, é apresentada legislação para resolver este problema, "o Chega vota favoravelmente, por reconhecer a importância que tem para os antigos trabalhadores portugueses na Base das Lajes".

"Desafiamos o PS e o PSD a votar a favor para ser feita a reposição desse dinheiro aos antigos trabalhadores, que até têm flexibilidade para receber a prestações os 7,8 milhões de euros que o Estado lhes deve", afirmou.

Na reunião com os ex-trabalhadores, foi também abordada a questão da contaminação dos solos da Praia da Vitória devido à utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos da América.

Um assunto que os ex-trabalhadores também querem ver esclarecido, sem politizar o tema, e sem estudos "que se podem transformar num problema económico para a ilha Terceira, a troco de egos e de teses de doutoramento", refere-se.

Francisco Lima considerou que "o mais importante é os próprios trabalhadores saberem que impacto isso teve na sua saúde."