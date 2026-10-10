Resgatados 124 migrantes ao largo da costa do Senegal

A Marinha do Senegal resgatou na quinta-feira 124 migrantes que se encontravam a bordo de uma embarcação em alto-mar, informou hoje a Armada deste país da África Ocidental.

"A Marinha Nacional resgatou uma embarcação de pesca tradicional que transportava 124 migrantes em situação irregular, a cerca de 37 quilómetros da costa de Djiffère", afirmou a Armada num breve comunicado publicado nas redes sociais, sem adiantar mais pormenores.

As autoridades não especificaram o destino da embarcação. O Senegal é um país de origem e trânsito de migrantes que tentam chegar irregularmente às ilhas Canárias, território espanhol no Oceano Atlântico.

Na quinta-feira, o serviço espanhol de salvamento marítimo resgatou 282 migrantes que tentavam chegar às ilhas de Lanzarote e El Hierro, em embarcações precárias. Entre estas encontrava-se a embarcação pneumática descrita como a mais sobrelotada alguma vez detetada na chamada rota das Canárias, com 125 pessoas a bordo.

A rota migratória entre a costa africana e as ilhas espanholas é considerada uma das mais perigosas do mundo.