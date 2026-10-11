"Cada vez mais vejo os resultados aparecer de um trabalho de há muito tempo"
Jovem tenista Madalena Fernandes conquistou edição de 2026 do Vilamoura Junior Open
Madalena Fernandes considera que os resultados alcançados no ténis reflectem o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e garante que continua empenhada em evoluir diariamente, conciliando a exigência da modalidade com a vida escolar.
"Cada vez mais vejo os resultados aparecer de um trabalho de há muito tempo", afirmou a jovem tenista de 16 anos, ao fazer o balanço da sua evolução e dos desafios que tem pela frente.
A atleta destacou o nível exibido ao longo do torneio ITF Júnior J-30, reconhecendo que a competição se tornou mais exigente nas rondas decisivas, sobretudo perante adversárias com experiência e reconhecimento no panorama nacional.
Madalena Fernandes festeja no topo do ténis internacional de sub-18
Com apenas 16 anos a madeirense Madalena Fernandes festejou esta manhã o seu primeiro grande feito no ténis internacional na categoria de juniores e na variante de singulares.
Madalena Fernandes salientou a capacidade para manter a concentração e responder às dificuldades, mesmo nos encontros mais complicados. Na sua análise à prestação, considerou que conseguiu demonstrar um bom nível de jogo e cumprir os objectivos definidos para a competição.
A tenista do Roberto Costa Ténis Clube prepara agora a participação nos Masters Juniors, para os quais vai dedicar uma semana de treino, seguindo-se novas semanas de preparação para o Madeira Ladies Open e outros torneios previstos no calendário.
O objectivo passa por continuar a somar vitórias e ganhar experiência competitiva, dando sequência a uma trajectória de evolução que a atleta considera cada vez mais evidente.
Para chegar ao mais alto nível, Madalena Fernandes sublinha a importância do trabalho diário e da organização, num percurso que exige conciliar os treinos com os estudos.
"É, basicamente, dar o máximo de esforço em todos os treinos. Organizar bem o nosso dia para que ocorra tudo bem", explicou, acrescentando que procura também manter o equilíbrio com a escola, que considera importante.
A jovem deixa claro que o compromisso com a modalidade passa por cumprir o plano de trabalho definido pela equipa técnica e corresponder às exigências de cada sessão. "Em todos os treinos que são planificados pela minha equipa, fazer a minha parte, que é dar 100%", concluiu.