Madalena Fernandes considera que os resultados alcançados no ténis reflectem o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos e garante que continua empenhada em evoluir diariamente, conciliando a exigência da modalidade com a vida escolar.

"Cada vez mais vejo os resultados aparecer de um trabalho de há muito tempo", afirmou a jovem tenista de 16 anos, ao fazer o balanço da sua evolução e dos desafios que tem pela frente.

A atleta destacou o nível exibido ao longo do torneio ITF Júnior J-30, reconhecendo que a competição se tornou mais exigente nas rondas decisivas, sobretudo perante adversárias com experiência e reconhecimento no panorama nacional.

Madalena Fernandes festeja no topo do ténis internacional de sub-18 Com apenas 16 anos a madeirense Madalena Fernandes festejou esta manhã o seu primeiro grande feito no ténis internacional na categoria de juniores e na variante de singulares.

Madalena Fernandes salientou a capacidade para manter a concentração e responder às dificuldades, mesmo nos encontros mais complicados. Na sua análise à prestação, considerou que conseguiu demonstrar um bom nível de jogo e cumprir os objectivos definidos para a competição.

A tenista do Roberto Costa Ténis Clube prepara agora a participação nos Masters Juniors, para os quais vai dedicar uma semana de treino, seguindo-se novas semanas de preparação para o Madeira Ladies Open e outros torneios previstos no calendário.

O objectivo passa por continuar a somar vitórias e ganhar experiência competitiva, dando sequência a uma trajectória de evolução que a atleta considera cada vez mais evidente.

Para chegar ao mais alto nível, Madalena Fernandes sublinha a importância do trabalho diário e da organização, num percurso que exige conciliar os treinos com os estudos.

"É, basicamente, dar o máximo de esforço em todos os treinos. Organizar bem o nosso dia para que ocorra tudo bem", explicou, acrescentando que procura também manter o equilíbrio com a escola, que considera importante.

A jovem deixa claro que o compromisso com a modalidade passa por cumprir o plano de trabalho definido pela equipa técnica e corresponder às exigências de cada sessão. "Em todos os treinos que são planificados pela minha equipa, fazer a minha parte, que é dar 100%", concluiu.