Funchal e Porto Santo com 26 graus de máxima

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, em especial até ao início da tarde e na vertente Norte da ilha e terras altas.

O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de Norte/Nordeste.

Tanto o Funchal como o Porto Santo terão 26 graus de máxima e 21 graus de mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Norte com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros a partir da tarde. Já na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 23/25 graus.



