Português de 29 anos morre em acidente de trabalho na Suíça

Um português de 29 anos morreu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho na localidade de Bad Ragaz, em St. Gallen, divulgou o cantão suíço.

De acordo com um comunicado do cantão de St. Gallen, o alerta foi dado pelas 08:00 (07:00 em Lisboa), para um acidente de trabalho nas instalações de uma empresa na Pfäferserstrasse, Bad Ragaz.

Dois funcionários de uma empresa de construção, um de 29 anos e outro de 55 anos e ambos portugueses, estavam a realizar trabalhos de paisagismo e durante a atividade, peças de aço plano com cerca de seis metros de comprimento estavam a ser descarregadas de um reboque com o auxílio de uma escavadora, pode ler-se na nota.

"O homem de 55 anos operava a escavadora, enquanto o seu colega de 29 anos estava junto ao reboque. Durante o descarregamento, o trabalhador, de 29 anos, sofreu ferimentos graves. Apesar das tentativas de reanimação, faleceu no local", destacou ainda o cantão.

Segundo a mesma fonte, a vítima era um cidadão português de 29 anos, residente no cantão de Grisões (Graubünden).

A Polícia Cantonal de St. Gallen está a investigar as circunstâncias do acidente, sob a supervisão do Ministério Público do cantão.

Ainda de acordo com o cantão suíço, além das equipas de emergência, estiveram também no local uma equipa de apoio psicossocial (Care Team), do corpo de bombeiros local, da Suva (seguradora de acidentes) e do Ministério Público do cantão de St. Gallen.