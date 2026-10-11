Madalena Fernandes festeja no topo do ténis internacional de sub-18
Madeirense de apenas 16 anos venceu ontem a final de singulares do Vilamoura Junior Open, etapa do circuito mundial de júniores e
Com apenas 16 anos a madeirense Madalena Fernandes festejou esta manhã o seu primeiro grande feito no ténis internacional na categoria de juniores e na variante de singulares.
A tenista do Roberto Costa Ténis Clube foi a grande figura da edição de 2026 do Vilamoura Junior Open, torneio da categoria J30 do circuito mundial de juniores - ITF World Tennis Tour Juniors-, realizado na Vilamoura Tennis & Padel Academy.
Depois de ter atingido a final feminina com todo o mérito, Madalena venceu esta manhã a compatriota e sétima cabeça de série do evento, Noa Freitas, pelos parciais de 7-6 (7-2) e 6-1, numa final em que demonstrou uma enorme qualidade e maturidade competitiva.
Depois de um primeiro set bastante equilibrado, decidido no tie-break por 7-2, Madalena dominou por completo o segundo parcial, fechando o encontro com um convincente 6-1 e garantindo o título mais importante da sua carreira até ao momento.
A representar o Roberto Costa TC, Madalena Fernandes protagonizou uma semana absolutamente extraordinária, superando três das principais favoritas à conquista do torneio. Nos quartos-de-final, derrotou a primeira cabeça de série, Sofia Almeida, campeã nacional Sub-16 e Sub-18, por 6-3 e 6-1. Nas meias-finais, voltou a demonstrar o seu excelente momento de forma ao vencer a terceira cabeça de série, Matilde Novaes, por 7-6 e 6-2, culminando esta campanha brilhante com o triunfo diante da sétima cabeça de série, Noa Freitas, na grande final.
Este título surge depois de, na semana anterior, a jovem madeirense ter alcançado as meias-finais de singulares e a final de pares do Portimão Junior Open, confirmando uma evolução notável e uma sequência de resultados de grande destaque no panorama internacional juvenil.
A conquista assume ainda maior importância numa altura em que Madalena Fernandes se prepara para disputar o Masters de Monte Carlo, em meados de outubro, competição que reúne oito das melhores atletas da temporada e onde a jovem tenista madeirense terá a oportunidade de representar a Região Autónoma da Madeira num dos palcos de maior prestígio do ténis juvenil.