Monte celebra Festa do Patrocínio de Nossa Senhora e evoca aluvião de 1803

O Monte celebrou hoje a Festa do Patrocínio de Nossa Senhora do Monte, uma celebração religiosa que evoca a memória do aluvião de 9 de Outubro de 1803, uma das maiores tragédias da história da Madeira, que atingiu particularmente o Funchal e outras localidades da ilha.

A Eucaristia foi presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás Silva Martins, e contou com a participação da comunidade, com especial destaque para os irmãos e irmãs da Confraria de Nossa Senhora do Monte, responsável pela organização das celebrações.

Durante a missa, foram acolhidos novos membros da Confraria, que receberam a tradicional capa de Nossa Senhora do Monte, símbolo da sua integração nesta comunidade e do compromisso de viver e testemunhar a devoção à sua Padroeira.

Após a celebração eucarística, realizou-se a procissão em honra de Nossa Senhora do Monte, que reuniu fiéis num testemunho público de fé e devoção àquela que ocupa um lugar de destaque na história religiosa e na tradição madeirense.

As comemorações terminaram com um momento de convívio e fraternidade entre os membros da Confraria e a restante comunidade, acompanhado pela Banda Municipal do Funchal.

A Festa do Patrocínio de Nossa Senhora do Monte mantém viva a memória do aluvião de 1803 e renova a devoção mariana, num momento de encontro e partilha para a comunidade local.