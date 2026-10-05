Turista de 74 anos fica ferida após queda junto à Igreja do Monte

Uma turista, de 74 anos, ficou ferida esta manhã na sequência de uma queda junto à Igreja do Monte, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 10h55, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados - uma ambulância de socorro e três operacionais - para prestar assistência à mulher, que apresentava um ferimento na zona frontal da cabeça.

Após ser socorrida no local, a turista foi encaminhada para uma unidade de saúde privada.