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Turista de 74 anos fica ferida após queda junto à Igreja do Monte

Mulher sofreu um corte na testa e foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses

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Uma turista, de 74 anos, ficou ferida esta manhã na sequência de uma queda junto à Igreja do Monte, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 10h55, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados - uma ambulância de socorro e três operacionais - para prestar assistência à mulher, que apresentava um ferimento na zona frontal da cabeça.

Após ser socorrida no local, a turista foi encaminhada para uma unidade de saúde privada.

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