Turista de 74 anos fica ferida após queda junto à Igreja do Monte
Mulher sofreu um corte na testa e foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses
Uma turista, de 74 anos, ficou ferida esta manhã na sequência de uma queda junto à Igreja do Monte, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 10h55, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses sido mobilizados - uma ambulância de socorro e três operacionais - para prestar assistência à mulher, que apresentava um ferimento na zona frontal da cabeça.
Após ser socorrida no local, a turista foi encaminhada para uma unidade de saúde privada.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo