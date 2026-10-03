Bibliotecas templárias inauguradas no Monte

A Comenda Templária de Nossa Senhora do Monte inaugurou, esta tarde, duas bibliotecas no Funchal, uma instalada junto à Igreja de Nossa Senhora do Monte e outra de carácter itinerante, numa iniciativa que contou com dezenas de participantes e incluiu a apresentação do livro ‘Cofre de Luz’, da autoria de Diamantino Ribeiro.

As iniciativas integraram o programa promovido este fim-de-semana pela Comenda de Nossa Senhora do Monte, pertencente à Associação Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém (OPCTJ).

A primeira inauguração foi a da Biblioteca Templária de Nossa Senhora do Monte, projecto que resulta de uma parceria entre a Comenda, a Paróquia de Nossa Senhora do Monte e a Junta de Freguesia do Monte. Seguiu-se a inauguração da Biblioteca Itinerante da Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém, instalada numa viatura adquirida pela OPCTJ, que permitirá levar livros e outras publicações a diferentes locais.

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Ambas as bibliotecas foram benzidas pelo pároco do Monte, Vítor Sousa, numa cerimónia acompanhada por dezenas de pessoas que se associaram às iniciativas realizadas durante a tarde.

O programa incluiu ainda a apresentação de ‘Cofre de Luz’, livro da autoria de Diamantino Ribeiro, prior da OPCTJ. Exemplares da obra foram oferecidos a diferentes instituições e grupos da freguesia, nomeadamente aos escuteiros, às crianças da catequese, ao Colégio do Infante D. Henrique e às confrarias, estando também prevista a distribuição de livros pela população em geral do Monte.

As actividades começaram durante a manhã, na Igreja de Nossa Senhora do Monte, com uma acção de formação destinada aos escudeiros e cavaleiros afectos à Comenda.

O programa prossegue este domingo, tendo como um dos principais momentos o II Capítulo Local da Comenda de Nossa Senhora do Monte, marcado para as 16 horas, na Capela da Imaculada Conceição, nas Babosas. A reunião deverá abordar, entre outros assuntos, propostas de admissão de novos membros e de investidura nos graus de Cavaleiro e Dama do Templo de Jerusalém.