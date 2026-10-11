Benfica tenta regressar aos triunfos na recepção ao Vitória de Guimarães

O Benfica procura hoje regressar às vitórias na I Liga de futebol, depois do desaire no Dragão, e manter-se a cinco pontos do líder FC Porto, na recepção ao Vitória de Guimarães, na oitava jornada.

Após a derrota com o FC Porto (3-1) na última ronda, a equipa de Marco Silva está obrigada a vencer no Estádio do Luz, em Lisboa, o atual 14.ª classificado da prova para não deixar fugir ainda mais o atual campeão nacional, que no sábado foi à Madeira bater o Marítimo, por 2-1.

Marítimo cai nos minutos finais frente ao FC Porto Verde-rubros estiveram em vantagem com um golaço de Szalai, mas os dragões deram a volta ao marcador, com o golo decisivo a ser validado pelo VAR

Isto significa que os 'encarnados' vão entrar em campo a oito pontos dos 'dragões' e também a dois de Sporting e Santa Clara, que fizeram o Benfica baixar provisoriamente ao quarto lugar.

Na sexta-feira, o Sporting foi ao Minho vencer o Sporting de Braga, por 3-1, enquanto, no sábado, o Santa Clara saiu vitorioso do campo do Casa Pia (1-0).

Com a ronda ainda a decorrer, o FC Porto lidera assim a I Liga com 24 pontos, o máximo possível até esta fase, contra 18 do Sporting e do Santa Clara. O Benfica vai entrar hoje em campo com 16.

O encontro entre lisboetas e vimaranenses está agendado para as 18:00.

O dia vai marcar igualmente a estreia de dois treinadores, com o Rio Ave, agora sob o comando de Vasco Seabra, a receber o Nacional, e o Arouca, que terá Vítor Severino no banco frente ao Estrela da Amadora.

Esta será mesmo a estreia de Vítor Severino, de 43 anos, como treinador principal, depois de vários anos como adjunto de Luís Castro, mas recentemente nos brasileiros do Grêmio, de Porto Alegre.

O Rio Ave-Nacional arranca às 15:30 e o Arouca-Estrela da Amadora fecha o dia, às 20:30.

Nacional e DIÁRIO marcam agenda do dia O Nacional joga hoje em Vila do Conde, onde defronta o Rio Ave, a partir das 15h30, no Estádio dos Arcos, em jogo da 8.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A oitava jornada fica concluída na segunda-feira com o Famalicão-Alverca.

Programa da oitava jornada

- Sexta-feira, 09 out:

Moreirense - Gil Vicente, 0-1

Sporting de Braga - Sporting, 1-3

- Sábado, 10 out:

Marítimo - FC Porto, 1-2

Académico de Viseu - Estoril Praia, 2-1

Casa Pia - Santa Clara, 0-1

- Domingo, 11 out:

Rio Ave - Nacional, 15:30

Benfica - Vitória de Guimarães, 18:00

Arouca - Estrela da Amadora, 20:30

- Segunda-feira, 12 out:

Famalicão - Alverca, 20:15