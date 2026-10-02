Feriado motiva alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos
A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) revela que se registarão algumas alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM, devido ao feriado do dia 5 de Outubro (segunda-feira).
RECOLHA DE RESÍDUOS:
A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será efectuada no próprio dia, com início às 8h00;
A recolha de resíduos de papelão (ecoponto azul) habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será adiada para a 3.ª feira (dia 6 de Outubro).
Santana:
A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será adiada para a 3.ª feira (dia 6 de Outubro);
A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 3.ª feira (6 de Outubro), será adiada para a 4.ª feira (dia 7 de Outubro);
A recolha de resíduos de papelão (ecoponto azul) habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será adiada para a 5.ª feira (dia 8 de Outubro).
Porto Santo:
A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será efectuada no próprio dia, com início às 7h00.
RECEpÇÃO DE RESÍDUOS:
Relativamente à recepção de resíduos, informa-se que, no feriado do dia 5 de Outubro, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas rececionará resíduos para a incineração e resíduos verdes das 8h00 às 15h30, mediante solicitação prévia.
Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.
Em nota à imprensa, "a ARM agradece a compreensão e colaboração de todos".