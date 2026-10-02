Feriado motiva alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) revela que se registarão algumas alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM, devido ao feriado do dia 5 de Outubro (segunda-feira).

RECOLHA DE RESÍDUOS:

Machico:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será efectuada no próprio dia, com início às 8h00;

A recolha de resíduos de papelão (ecoponto azul) habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será adiada para a 3.ª feira (dia 6 de Outubro).

Santana:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será adiada para a 3.ª feira (dia 6 de Outubro);

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 3.ª feira (6 de Outubro), será adiada para a 4.ª feira (dia 7 de Outubro);

A recolha de resíduos de papelão (ecoponto azul) habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será adiada para a 5.ª feira (dia 8 de Outubro).

Porto Santo:

A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 2.ª feira (5 de Outubro), será efectuada no próprio dia, com início às 7h00.

RECEpÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à recepção de resíduos, informa-se que, no feriado do dia 5 de Outubro, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra apenas rececionará resíduos para a incineração e resíduos verdes das 8h00 às 15h30, mediante solicitação prévia.

Na mesma data, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira (ETZL/ET), a Estação de Transferência da Zona Oeste (ETZO) e o Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estarão encerrados.

Em nota à imprensa, "a ARM agradece a compreensão e colaboração de todos".