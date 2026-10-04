Palhinha, Conceição e Félix voltam à titularidade na recepção à Noruega

Os futebolistas João Palhinha, Francisco Conceição e João Félix regressam hoje à titularidade na receção de Portugal à Noruega, na quarta jornada da Liga das Nações, no Porto, onde os lusos podem aceder aos quartos de final.

Rúben Neves, Pedro Neto e Rafael Leão saíram das escolhas iniciais do selecionador Jorge Jesus, que comandará os lusos em território nacional pela segunda vez, a primeira desde que o capitão Cristiano Ronaldo abandonou, por decisão própria, o estágio da seleção na quarta-feira, um dia antes da vitória na Dinamarca (4-2), para a terceira ronda do Grupo A4.

Palhinha, Conceição e Félix já tinham titulares no triunfo na Noruega (2-1), há uma semana, na segunda jornada, sendo que, em Copenhaga, frente à Dinamarca, o avançado dos sauditas do Al Nassr saiu do banco de suplentes e fez o quarto golo, isolando-se como o melhor marcador de Portugal na prova, com três tentos.

Nesse jogo, João Palhinha foi suplente não utilizado, enquanto Francisco Conceição ficou ausente da ficha de jogo, devido a problemas físicos.

Inalterado permanece o setor mais recuado, ao integrar pela quarta vez consecutiva João Cancelo, como lateral direito, Nuno Mendes, a partir da esquerda, e os centrais Rúben Dias e Renato Veiga, que são dois dos três totalistas nacionais, a par do guarda-redes Diogo Costa, de novo na baliza.

No meio-campo, Palhinha será acompanhado por Vitinha, com Conceição a surgir na direita e Bruno Fernandes a aparecer descaído sob a esquerda, a exemplo da receção vitoriosa ao País de Gales (1-0), em 24 de setembro, em Lisboa, na estreia na Liga das Nações e sob comando de Jorge Jesus.

Bruno Fernandes repete o estatuto de capitão assumido na Dinamarca, enquanto João Félix atuará no apoio ao ponta de lança Gonçalo Ramos.

Quanto à Noruega, que é encabeçada pelo capitão Martin Odegaard e pelo dianteiro Erling Haaland, recordista de golos pelo seu país (65) e autor do único tento nórdico perante Portugal em Oslo, o técnico Stale Solbakken lança de início Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup, ambos do Benfica.

Portugal, detentor do troféu, acede aos quartos de final da Liga das Nações se pontuar frente à Noruega, em encontro da quarta e antepenúltima jornada do Grupo A4 da primeira fase, que começa a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem do italiano Maurizio Mariani.

À entrada para a segunda volta, a equipa das 'quinas' comanda com um pleno de nove pontos, contra três da Noruega, terceira classificada e em igualdade com Dinamarca, segunda, e País de Gales, quarto e último, que jogam em simultâneo em Cardiff, na conclusão desta pausa internacional.

Os dois primeiros colocados das quatro 'poules' da Liga A apuram-se para a próxima fase da mais recente prova europeia de seleções, cujo troféu está na posse de Portugal, recordista de êxitos, com dois (2019 e 2025).