Nacional e DIÁRIO marcam agenda do dia

O Nacional joga hoje em Vila do Conde, onde defronta o Rio Ave, a partir das 15h30, no Estádio dos Arcos, em jogo da 8.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

Na antevisão à partida, o treinador Alexandre Santos destacou as três semanas de trabalho, que considerou terem funcionado como uma "mini pré-época", permitindo conhecer melhor os jogadores e aperfeiçoar os processos da equipa.

Perante um Rio Ave também necessitado de pontos, o técnico alvi-negro assumiu a ambição de interromper a série de cinco derrotas consecutivas. "Queremos jogar para ganhar. Queremos muito pontuar e é importante para a nossa equipa neste momento", afirmou.

Hoje também é dia do DIÁRIO. Depois das celebrações públicas na sexta-feira, a cerimónia oficial dos 150 anos deste matutino que acompanha a História da Madeira do último século e meio. Venham mais 150.

DIÁRIO celebra 150 anos com a rádio na rua e os leitores por perto TSF-Madeira assinalou a data com uma emissão especial na Rua Dr. Fernão de Ornelas que juntou profissionais, colaboradores, parceiros e leitores numa celebração aberta à cidade

Outro tema do dia de hoje é a cerimónia de entrega de prémios da 14.ª edição do KM Vertical do Fanal, às 13h00, a decorrer junto ao Posto Florestal do Fanal.

EFEMÉRIDES

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 11 de Outubro, que é consagrado ao Dia Fora do Armário e Dia Internacional da Rapariga.

1844 - Nasce o norte-americano Henry John Heinz, Pickle King, fundador da primeira empresa de produtos pré-preparados e embalados, a H.J. Heinz Company, Inc.

1876 - É fundado o "Diário de Notícias" do Funchal.

1879 - Sai o primeiro número do jornal "A Voz do Operário".1884 - Nasce a norte-americana Eleanor Roosevelt, mulher do 32º Presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt.

1885 - Nasce o escritor, ensaísta e jornalista francês François Mauriac, Prémio Nobel da Literatura em 1952, Grande Prémio de Romance da Academia Francesa, autor de "Thérèse Desqueyroux".

1895 - Circula o primeiro automóvel em Portugal, um Panhard et Levassor, de 1200 centímetros cúbicos e 3,75 cavalos, guiado pelo conde Jorge de Avillez, entre o Barreiro e Santiago do Cacém.

1919 - Morre, com 62 anos, o escritor dinamarquês Karl Adolph Gjellerup, Prémio Nobel da Literatura em 1917, autor de "O Moinho" e "Os Amigos de Deus".

1933 - Os países latino-americanos assinam, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, o pacto de não-agressão.1946 - A França é o primeiro país da Europa a tornar obrigatória, por lei, a criação de serviços de medicina no trabalho.

1963 - A Assembleia Geral das Nações Unidas condena a repressão racial na África do Sul.- Morre, com 74 anos, o escritor e cineasta francês Jean Cocteau, autor de "A Lâmpada de Aladino" e realizador de "A Bela e o Monstro".

1964 - Inauguração do aeródromo de Tires, em Cascais.

1968 - É lançada a nave espacial norte-americana da NASA Apollo 7, primeiro voo tripulado do programa Apolo que faz a órbita da lua.

1970 - Realiza-se, em Lisboa, a primeira reunião da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP) - Intersindical, com a presença de 13 sindicatos.

1976 - Jiang Qing, viúva do antigo dirigente chinês Mao Tse-Tung, e os seus companheiros do chamado "bando dos quatro", são detidos em Pequim.

1985 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à associação Médicos Internacionais para a Prevenção da Guerra Nuclear.

1989 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao norueguês Trygve Magnus Haavelmo, pela sua clarificação dos fundamentos da teoria da probabilidade para a economia e sua análise de estruturas económicas simultâneas.

1990 - O poeta e escritor mexicano Octávio Paz é galardoado com o Prémio Nobel da Literatura.

1991 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota, por unanimidade, a Resolução 715, que coloca a indústria militar iraquiana sob o controlo da Nações Unidas (ONU).

- Morre, com 88 anos, a atriz Fernanda Coimbra.1994 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos John C. Harsanyi e John F. Nash e ao alemão Reinhard Selten, pela contribuição para o aprofundamento da "teoria dos jogos".

1995 - João Bosco Mota Amaral anuncia o abandono da Presidência do Governo Regional dos Açores e da liderança do PSD local.

1996 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos timorenses José Ramos-Horta, dirigente do Conselho Nacional da Resistência Maubere, e Ximenes Belo, bispo de Díli.

2000 - Caso Aquaparque. O Tribunal Cível de Lisboa condena o Estado português ao pagamento de uma indemnização de 120 mil contos à família das vítimas.

2001 - É anunciado o primeiro transplante de coração artificial em Portugal, no Hospital de Santa Marta, em Lisboa.

2002 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído a Jimmy Carter, antigo Presidente dos Estados Unidos.- O Congresso norte-americano dá autorização ao Presidente, George W. Bush, para recorrer à força a fim de eliminar as armas de destruição maciça do Iraque.

2004 - A curta-metragem "Timor Loro Sae", do português Vítor Lopes, vence o prémio para melhor filme de animação na competição internacional do 6.º Festival de Cinema e Vídeo de Thessalonica, Grécia.

- Morre, com 80 anos, Fernando Sabino, escritor brasileiro, autor de "Encontro Marcado".

2005 - O secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, é condecorado pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, com o Grande Colar da Ordem da Liberdade, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.- Início das primeiras eleições gerais na Libéria em 14 anos.

2006 - Assinatura do Programa MIT/Portugal em Lisboa, que envolve as áreas temáticas Engenharia de Conceção e Sistemas Avançados, Sistemas de Energia, Sistemas de Transportes e Sistemas de Bioengenharia.

2007 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído à escritora britânica Doris Lessing.

2008 - O furacão Norbert varre a costa mexicana do Pacífico e atinge a península da Baja Califórnia (oeste) com chuvas torrenciais e ventos de cerca de 160 quilómetros horários, sem registo de vítimas, mas com elevados danos materiais.

2009 - Eleições autárquicas. O PSD vence as eleições e conquista 138 câmaras municipais. O PS chega às 131 e a CDU às 28. O Bloco de Esquerda e o CDS-PP mantêm, cada um, a presidência de um município.

- Morre, com 86 anos, Saúl de Sousa, o único sacerdote católico português casado em funções.

2010 - O Prémio Nobel de Economia é concedido aos norte-americanos Peter Diamond e Dale Mortensen e ao cipriota com nacionalidade britânica Christopher Pissarides, pela sua contribuição para o entendimento da persistência do desemprego nas economias desenvolvidas.

2011 - O Tribunal Petcherski, em Kiev, condena Iúlia Timochenko, antiga primeira-ministra ucraniana, a sete anos de prisão por "abuso de poder" aquando da assinatura de contratos de fornecimento de gás russo em 2009.

- Morre, com 94 anos, Ion Diaconescu, antigo dissidente anticomunista e figura da direita na Roménia pós-comunista.

- Morre, com 77 anos, o poeta e escritor Mário Elias.

- Morre, com 61 anos, André Mingas, músico e compositor angolano.

2012 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor chinês Mo Yan.

2013 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído à Organização para a Proibição das Armas Químicas pelo trabalho na eliminação das armas químicas.

- Uma embarcação com mais de 200 imigrantes a bordo, naufraga no canal da Sicília, Itália, a cerca de 130 quilómetros a sudeste da ilha de Malta.

- Morre, com 100 anos, o alemão Erich Priebke, antigo capitão das forças de elite nazis e um dos últimos criminosos de guerra nazis ainda vivos.

2017 - O Ministério Público (MP) acusa o ex-primeiro-ministro, José Sócrates, de 31 crimes - três de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada, na "Operação Marquês". No total, 28 arguidos são acusados de 188 crimes pelo MP, incluindo Ricardo Salgado (ex-presidente do BES), acusado de 21 crimes, Zeinal Bava (ex-presidente executivo da PT, cinco crimes), Henrique Granadeiro (ex-presidente da administração da PT, oito) e Armando Vara (ex-ministro e antigo administrador da CGD, cinco).

- A Comissão Europeia aprova, ao abrigo das regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais, a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Starr.

2019 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed, promotor de um acordo de paz com a Eritreia.

- Morre, com 85 anos, Alexei Leonov, cosmonauta russo, primeiro humano a caminhar no espaço há 54 anos.

2020 - O piloto de automobilismo Filipe Albuquerque (Oreca) sagra-se vencedor das European Le Mans Series, o mais importante campeonato europeu de resistência, na categoria LMP2, depois de vencer as 4 Horas de Monza, em Itália.

- Morre, com 90 anos, Ângelo Martins, futebolista internacional, bicampeão europeu pelo Benfica.

2021 - O ex-ministro Armando Vara sai em liberdade da cadeia de Évora, onde cumpriu pena de prisão no âmbito do processo Face Oculta, devido à aplicação das medidas excecionais relacionadas com a pandemia de covid-19.

- O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos economistas David Card, canadiano, Joshua D. Angrist, norte-americano, e Guido W. Imbens, holandês-norte-americano, por "tirarem conclusões de experiências inesperadas" e aplicá-las à análise do mercado de trabalho.

- A polícia moçambicana abate Mariano Nhongo, líder de um grupo de guerrilheiros dissidentes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).

- Morre, com 83 anos, Paddy Moloney, músico irlandês e líder da banda histórica The Chieftains, colaborou com Mick Jagger, Luciano Pavarotti, Van Morrison e Elvis Costello, entre outros, tendo conquistado seis Grammy.

- Morre, com 78 anos, Luís de Moura Sobral, historiador de arte, titular da Cátedra de Cultura Portuguesa na Universidade de Montreal, Canadá.

2022 - A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa informa que já recebeu 424 testemunhos. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirma não estar surpreendido com as 424 queixas e considera que não é um número "particularmente elevado face à provável triste realidade", admitindo números "muito superiores" no país. Dois dias depois, o Presidente pede desculpa se ofendeu "uma que seja" das pessoas abusadas, garantindo que não quis desvalorizar o caso.

- O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, anuncia na rede social Twitter que a Ucrânia recebeu o primeiro sistema de defesa aérea Iris-T, entregue pela Alemanha.

- Morre, com 96 anos, Angela Lansbury, atriz britânica, protagonista da série "Crime, Disse Ela". Conquistou cinco Tony Awards pelas suas performances na Broadway e em 2013 foi distinguida com Óscar honorário pela Academia de Hollywood.

2023 - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, no primeiro discurso solene em conjunto com membros do seu gabinete de guerra formado no início do dia, depois do acordo com o líder da oposição israelita, Benny Gantz, realça que o seu país "passou à ofensiva" e alertou que "cada membro do Hamas é um homem morto", enquanto o conflito na região prossegue.

- O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, reconhece que Israel tem o direito de se defender do ataque do movimento islamita Hamas, mas pede uma resposta proporcional, para evitar a morte de civis.

2024 - O Prémio Nobel da Paz 2024 é atribuído à organização japonesa Nihon Hidankyo, que representa os sobreviventes das bombas atómicas lançadas há 79 anos pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki, "recebe o prémio da paz pelos seus esforços para alcançar um mundo livre de armas nucleares e por demonstrar, através de testemunhos, que as armas nucleares nunca mais devem ser utilizadas".

2025 - Morre, com 79 anos, Diane Keaton, atriz norte-americana, venceu o Óscar de Melhor Atriz Principal por "Annie Hall" (1977), comédia de Woody Allen. Participou ainda em filmes como "Manhattan" (1979), "Reds" (1981), "O Quarto de Marvin" (1996) ou "Alguém Tem de Ceder" (2003), bem como na saga "O Padrinho".

Este é o ducentésimo octogésimo quinto dia do ano. Faltam 81 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia