Treinador quer Marítimo ambicioso na recepção ao líder FC Porto

O treinador Mitchell van der Gaag afirmou hoje que o Marítimo pretende testar a invencibilidade do FC Porto, líder isolado da I Liga portuguesa de futebol, na antevisão ao jogo da oitava jornada, no sábado.

"É sempre um objetivo da minha equipa, mas, do outro lado, também sabemos que o FC Porto é forte, é o atual campeão aqui em Portugal e ainda não perdeu nenhum ponto no campeonato, por isso, também é uma equipa com muita qualidade e muito consistente nas coisas que faz, tanto contra equipas grandes, mas também contra equipas com objetivos diferentes", referiu o 'timoneiro' dos insulares, após o último treino da semana.

O técnico neerlandês espera que o grupo tenha "aprendido a lição" do jogo com o Benfica, no qual perdeu por 3-0, pois só assim será possível pontuar diante do FC Porto, muito bem orientado por Francesco Farioli e a quem deixou elogios, recordando os tempos em que ambos trabalhavam nos Países Baixos.

Mesmo tendo pela frente o segundo melhor ataque e a defesa menos batida do campeonato, o treinador maritimista reconhece, por um lado, o poderio dos campeões nacionais, mas lembrou que, enquanto futebolista, também "gostava de jogar contra equipas 'grandes'".

Na sua passagem como jogador do Marítimo, Van der Gaag chegou a marcar ao FC Porto, numa vitória dos 'verde-rubros' sobre os 'azuis e brancos', em 2002/03, por 2-1, pretendendo ver essa ambição replicada no atual grupo de jogadores.

"A maioria deste plantel do Marítimo subiu na época passada porque queria jogar na I Liga e queria jogar nestes jogos. [...] Também é importante para evoluir e aprender com estes jogos. Nós estamos preparados, mais uma vez, porque é o nosso trabalho, mesmo contra o FC Porto, que é favorito", notou.

Ausente das opções desde a terceira jornada, Simo Bouzaidi recuperou de lesão e pode integrar a convocatória, assim como Rafael Fernandes e Nilton Varela, que tiveram problemas físicos nas últimas semanas e estão novamente disponíveis.

Em sentido inverso, Yellu Santiago continua a fazer trabalho condicionado e constituiu a única 'baixa' no plantel 'verde-rubro'.

O Marítimo, 11.º classificado da I Liga, com oito pontos, recebe o FC Porto, líder isolado, com 21, no sábado, a partir das 18:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal, sob arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.