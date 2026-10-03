João Félix e Francisco Conceição no relvado antes da recepção à Noruega

Os futebolistas João Félix e Francisco Conceição subiram hoje ao relvado no último treino da seleção portuguesa antes da receção à Noruega, no domingo, no Porto, para a Liga das Nações.

No período de 15 minutos abertos à comunicação social, os dois avançados trabalharam com bola ao lado dos restantes 19 jogadores de campo, divididos em dois grupos, enquanto o trio de guarda-redes evoluiu noutra zona do relvado do Estádio do Dragão, sob olhar do selecionador Jorge Jesus.

João Félix, melhor marcador de Portugal na Liga das Nações, com três golos em outras tantas partidas, tinha cumprido apenas treino específico na sexta-feira, dia em que os trabalhos estiveram fechados aos jornalistas e Francisco Conceição regressou ao relvado, embora de forma limitada.

Portugal, detentor do troféu, acede aos quartos de final da Liga das Nações se pontuar frente à Noruega, no domingo, em encontro da quarta e antepenúltima jornada do Grupo A4 da primeira fase, com início às 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, e arbitrado pelo italiano Maurizio Mariani.

Uma semana depois da vitória em Oslo (2-1), Portugal, líder isolado, com nove pontos, reencontra a Noruega, terceira classificada, com os mesmos três da Dinamarca, segunda, e do País de Gales, quarto e último, que jogam em simultâneo em Cardiff, na conclusão desta pausa internacional.

Os dois primeiros colocados das quatro 'poules' da Liga A apuram-se para a próxima fase da mais recente prova europeia de seleções, cujo troféu está na posse de Portugal, recordista de êxitos, com dois (2019 e 2025).