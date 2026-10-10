Marítimo cai nos minutos finais frente ao FC Porto

O Marítimo sofreu uma derrota diante do FC Porto (1-2), esta tarde, no Estádio dos Barreiros, numa partida em que os verde-rubros chegaram a estar em vantagem, mas acabaram por permitir a reviravolta dos dragões já na recta final da partida.

A formação orientada por Mitchell Van der Gaag inaugurou o marcador aos 15 minutos, através de um grande golo de Gábor Szalai. O defesa húngaro arriscou um remate de longa distância e surpreendeu Diogo Costa, que calculou mal a trajectória da bola.

Aos 23 minutos, Martín Tejón esteve perto de ampliar a vantagem, mas não conseguiu chegar a tempo para desviar a bola para a baliza deserta.

O FC Porto intensificou a pressão e chegou à igualdade aos 42 minutos, por intermédio de Victor Froholdt, que aproveitou uma defesa incompleta de Fran Vieites, após um cabeceamento de Francisco Moura.

Na segunda parte, os dragões assumiram maior iniciativa ofensiva, mas encontraram pela frente um inspirado Fran Vieites, que protagonizou duas intervenções decisivas aos 61 e 62 minutos, mantendo a igualdade no marcador.

Quando o empate parecia encaminhado, surgiu o golpe decisivo. Aos 83 minutos, Oskar Pietuszewski colocou a bola no fundo das redes, mas o lance foi inicialmente invalidado por fora-de-jogo. Após intervenção do VAR, a decisão foi revertida e o golo acabou por ser validado, aos 86 minutos, consumando a reviravolta portista.

Com este resultado, o Marítimo soma 8 pontos e ocupa provisoriamente a 11.ª posição na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 23 de Outubro, o conjunto insular desloca-se a Guimarães para defrontar o Vitória. Antes disso, no dia 18 de Outubro, os madeirenses viajam para Setúbal para disputar terceira eliminatória da Taça de Portugal frente ao Alcochetense.

Confira os golos da partida:

1-0 Marítimo (Szalai, 15')

1-1 FC Porto (Froholdt, 42')

1-2 FC Porto (Oskar Pietuszewski, 86')