Benfica soma segunda derrota na Liga Europeia de andebol, Marítimo triunfa

O Benfica somou hoje a segunda derrota em outros tantos encontros na Liga Europeia de andebol, no pavilhão dos dinamarqueses do Holstebro (32-31), enquanto o Marítimo bateu em casa os espanhóis do Bidasoa Irun (40-32).

Em Holstebro, a partida da segunda jornada do Grupo F ficou marcada pelo equilíbrio e, prova disso, foi a igualdade a 15 golos registada ao intervalo, embora no segundo tempo os nórdicos tenham tido um ligeiro ascendente, que lhes permitiu passar a liderar a 'poule' com quatro pontos, os mesmos do Torrelevega, de Espanha.

Apesar de novo desaire, as 'águias' tiveram no lateral sueco William Bogojevic e no central espanhol Alejandro Barbeito os melhores marcadores do desafio, ambos com sete remates certeiros.

No Grupo B, o Marítimo recebeu e venceu os espanhóis do Bidasoa Irun, que só nos instantes iniciais criaram alguns sobressaltos, com os madeirenses a superiorizarem-se depois até ao final do encontro, que ao intervalo registava 20-13 no marcador.

Délcio Pina evidenciou-se no Marítimo, com 10 golos em 10 tentativas, bem secundado por José Costa da Silva, Diogo Silva e Rúben Santos, todos com cinco golos cada.

O emblema 'verde-rubro' tem os mesmos dois pontos do adversário de hoje, contra os quatro do líder Limoges, de França, enquanto os islandeses do FH Hafnarfjordur ainda não pontuou.

Na Maia, a receção aos alemães do Flensburgo já se antevia complicada para o Águas Santas, que ainda conseguiu discutir o jogo nos primeiros minutos (esteve a vencer por 8-6), cedendo depois para o emblema teoricamente mais forte e líder do Grupo E.

Ao fim dos primeiros 30 minutos, a vantagem era já de oito golos (10-18), e na segunda a diferença de argumentos ficou evidente, com o germânicos a triunfarem por 36-22.

Na terceira jornada, agendada para 13 de outubro, os 'encarnados' vão deslocar-se à República Checa para defrontar o Karvina, o Águas Santas será anfitrião dos espanhóis do Granollers e o Marítimo recebe o FH Hafnarfjordur.