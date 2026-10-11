José Manuel Rodrigues destaca papel do DIÁRIO na afirmação da Madeira

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, considera que é impossível escrever a história da Madeira sem consultar o DIÁRIO, destacando o papel do jornal no acompanhamento dos grandes acontecimentos do arquipélago ao longo dos últimos 150 anos.

150 anos a fazer por "merecer o futuro" MERECER O FUTURO. Assim é o título que faz a grande manchete desta edição histórica para este jornal.

Numa mensagem de felicitação divulgada este domingo, 11 de Outubro, por ocasião do aniversário do jornal, o governante descreve o DIÁRIO como “uma das grandes instituições de referência da nossa Região” e um símbolo da conjugação entre tradição e modernidade.

José Manuel Rodrigues salienta que o jornal acompanhou os principais momentos da história madeirense e, em várias ocasiões, foi precursor de acontecimentos que marcaram a vida colectiva. Sublinha ainda a importância das suas páginas no registo das aspirações dos madeirenses, algumas das quais viriam a concretizar-se com a Autonomia, há 50 anos.

O Diário de Notícias trouxe o mundo à ilha e levou a ilha ao mundo, através de uma informação independente, sem nunca esquecer as grandes causas destas terras do Atlântico José Manuel Rodrigues

O secretário regional destaca também o contributo da imprensa para a construção da consciência colectiva e para a afirmação da Região perante o exterior.

Na mensagem, o governante considera que os 150 anos do DIÁRIO representam mais do que a longevidade de uma publicação, reflectindo também a capacidade de acompanhar as transformações da sociedade, acolher a pluralidade e preservar o rigor e a independência.

José Manuel Rodrigues dirige os parabéns ao director, jornalistas, colaboradores, accionistas e leitores do jornal, manifestando o desejo de que o DIÁRIO continue o seu percurso, acompanhando a evolução tecnológica e as novas tendências, sem perder os valores que estiveram na sua fundação.

“Que o Diário de Notícias saiba continuar esse percurso, com a consciência da sua história e a liberdade necessária para enfrentar o que ainda não conhece”, conclui.