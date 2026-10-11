150 anos a fazer por "merecer o futuro"

MERECER O FUTURO. Assim é o título que faz a grande manchete desta edição histórica para este jornal.

"Há 150 anos ao serviço da Madeira e do Porto Santo, o DIÁRIO celebra hoje a sua história com os olhos postos no que ainda está por fazer numa edição que é acompanhada por revista especial que revisita século e meio de memórias", anunciamos na primeira página. "Mantemos o compromisso com um jornalismo livre, independente e rigoroso, onde a verdade nunca pode ser sacrificada à pressa de informar", prometemos.

Por isso, "a caminho da edição número 50 mil, apresentamos novos projectos editoriais, digitais e de proximidade com a comunidade. Nesta edição, a 'Geração do Futuro' conclui a primeira série de entrevistas com sobrinha-trineta do nosso fundador". Para ler entre as páginas 2 e 9 e na REVISTA.

Também, em entrevista sobre os desafios que se avizinham, o "investigador Miguel Paisana recorda que a nossa maior força continua a ser presença no terreno". Leia nas páginas 40 e 41.

Numa edição em que os "leitores juntam-se à efeméride". Para ler nas páginas 48 e 49.

Outros títulos desta edição são Apoio a idosos dispara nas páginas 12 a 14; Justiça dez anos depois na página 15; A Autonomia de Bernardo Martins na página 11; e Marítimo cai por 1 centímetro nas páginas 28 e 29.

Tudo isto e muito mais para ler no seu DIÁRIO de sempre, hoje numa edição especial em papel ou mesmo através da versão e-paper.

Pode também acompanhar toda a actualidade informativa nas nossas plataformas digitais, ouvindo ainda a rádio TSF-Madeira na versão online ou sintonizando a frequência 100 FM.