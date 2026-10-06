José Bacelar regressa à televisão nacional para falar sobre a Madeira

José Bacelar, vencedor do ‘The Voice Portugal’, vai ser convidado do programa ‘Praça da Alegria’, da RTP1, esta quarta-feira, dia 7 de Outubro, dá conta uma nota enviada às redacções esta tarde.

A participação, transmitida em directo a partir das 10 horas, contará com uma entrevista na qual o jovem artista irá falar sobre a sua ligação à Madeira, onde viveu e cresceu, bem como sobre as memórias da juventude e a influência da cultura madeirense no seu percurso.

Durante o programa, José Bacelar terá ainda uma actuação musical ao vivo.

José Bacelar prepara, entretanto, uma nova temporada de concertos, estando previsto o seu regresso aos palcos da Região Autónoma da Madeira.