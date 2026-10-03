PSD destaca segundo meio aéreo na Madeira

O grupo parlamentar do PSD/Madeira destacou hoje, durante uma visita ao Serviço Regional de Protecção Civil, a concretização de uma reivindicação antiga da Região, com a entrada em funcionamento do segundo meio aéreo destinado ao combate aos incêndios florestais.

O deputado Sérgio Oliveira sublinhou que este reforço representa “mais um compromisso cumprido para com os madeirenses” e aumenta a capacidade de resposta da Região na proteção das populações, da floresta e do património ambiental.

“Temos hoje um segundo meio aéreo na Região, preparado para proteger os madeirenses e, fundamentalmente, a nossa floresta e o nosso património ambiental”, afirmou.

Em nota à imprensa, o parlamentar recordou que esta reivindicação remonta a 2018 e que, apesar de sucessivas recomendações aprovadas na Assembleia da República e da inscrição de verbas em Orçamentos do Estado durante os governos socialistas, o compromisso nunca chegou a ser concretizado.

“O PSD/Madeira nunca desistiu desta reivindicação. Foi através de uma negociação contínua do Governo Regional junto do Governo da República que foi possível chegar a este entendimento e garantir que o segundo meio aéreo fosse suportado pelo Orçamento do Estado”, salientou Sérgio Oliveira.

O deputado considera que a presença deste meio deixa a Proteção Civil regional mais capacitada para responder aos incêndios florestais, sobretudo devido à maior rapidez e versatilidade da aeronave em zonas de difícil acesso.

“É um meio aéreo ligeiro, muito mais versátil, que permite chegar a zonas de acesso difícil e estar junto do teatro de operações entre cinco a dez minutos depois do alerta, permitindo um combate mais rápido e eficaz aos fogos florestais”, explicou.

Sérgio Oliveira destacou ainda a complementaridade proporcionada pela existência de dois meios aéreos, nomeadamente em operações de busca, salvamento e resgate em montanha.

“Ganha a Madeira, ganham os madeirenses e ganha quem nos visita. Estamos hoje mais protegidos porque o Governo Regional nunca desistiu desta reivindicação”, frisou.

O segundo meio aéreo permanecerá na Região, nesta fase, até 30 de Movembro. Para o PSD/Madeira, o próximo objectivo passa por garantir que, no próximo ano, esteja disponível desde o início do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

“Esse é o objectivo: trabalhar para que, no próximo ano, este segundo meio possa estar ao serviço da Proteção Civil mais cedo. Mesmo vindo mais tarde este ano, a verdade é que está cá, o compromisso está cumprido e agora temos de garantir que, no futuro, contamos com os dois meios durante mais tempo”, concluiu Sérgio Oliveira.