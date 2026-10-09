CDS apresenta voto de congratulação pelos 150 anos do DIÁRIO

A Representação parlamentar do CDS-PP Madeira apresentou hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação pelos 150 anos do DIÁRIO de Notícias da Madeira, que se assinalam no próximo domingo, 11 de Outubro.

O documento, subscrito pela deputada Sara Madalena, recorda que o jornal publicou a primeira edição no Funchal a 11 de Outubro de 1876, por iniciativa do cónego Alfredo César de Oliveira, com a colaboração do escritor João de Nóbrega Soares, tornando-se o primeiro diário da Região, "num tempo em que o hábito da leitura era ainda reduzido" e a publicação regular constituía "um desafio significativo".



No voto, o partido destaca o percurso do DIÁRIO ao longo de século e meio, durante o qual acompanhou transformações políticas e sociais como o fim da Monarquia, a implantação da República, o Estado Novo, o 25 de Abril de 1974 e a conquista da Autonomia da Madeira.

O documento salienta também o valor histórico do arquivo do jornal, digitalizado entre 1876 e 2000 e disponível através do Arquivo e Biblioteca da Madeira, considerando-o um "património inestimável para a memória colectiva da Região".



A adaptação aos meios digitais e a distinção de Jornal Europeu do Ano, na categoria de imprensa local, atribuída em 2010 pelo European Newspaper Award, são outros dos aspectos assinalados pelo CDS-PP.

A iniciativa sublinha ainda a importância da existência de "órgãos de comunicação social credíveis, rigorosos e independentes", num contexto marcado pela transformação tecnológica e pela desinformação, defendendo o papel da imprensa regional na "qualidade da democracia".

"Assinalar os 150 anos do Diário de Notícias é reconhecer o contributo de todos os que, ao longo de gerações, fizeram deste jornal uma presença diária na vida dos madeirenses e porto-santenses, e reafirmar a importância da liberdade de imprensa e do pluralismo para a nossa Autonomia", afirma Sara Madalena, citada no documento.