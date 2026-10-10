Paula Margarido realça papel dos jovens no futuro da Madeira

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal acolhe este sábado a primeira edição do FinMadeira Summit, uma iniciativa promovida pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados que reúne nove oradores para debater os desafios económicos e sociais da Região, com destaque para a Zona Franca da Madeira, o turismo, a diversificação económica, o empreendedorismo e a habitação.

Na sessão de abertura, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, felicitou a associação pela organização do encontro e defendeu a importância de criar espaços de participação onde os jovens possam discutir os problemas da Madeira e apresentar propostas para o seu desenvolvimento.

A governante considerou que a participação juvenil não deve ficar limitada aos temas tradicionalmente associados à juventude, uma vez que as decisões económicas e sociais tomadas no presente têm consequências directas nas oportunidades e nas condições de vida das novas gerações.

"Esta é uma oportunidade valiosa para os jovens compreenderem melhor a realidade que os rodeia, colocarem questões e contribuírem com propostas para o desenvolvimento da Madeira. As vossas ideias, os vossos projectos são uma prioridade absoluta para o Governo Regional", afirmou.

Paula Margarido destacou também a importância de os jovens conhecerem os instrumentos de desenvolvimento económico da Região, nomeadamente os que integram a Zona Franca da Madeira. A secretária regional sublinhou que este regime não deve ser confundido com uma área geográfica delimitada, explicando que integra diferentes instrumentos destinados a promover o investimento, a actividade económica e a criação de emprego.

A governante reafirmou o compromisso do Governo Regional com a criação de oportunidades para que os jovens desenvolvam competências, participem na sociedade e concretizem os seus projectos. Nesse âmbito, salientou o trabalho da Direcção Regional de Juventude no apoio ao associativismo juvenil, à participação cívica, à inovação e ao empreendedorismo social.

Entre os instrumentos disponíveis, destacou o PRINT – Programa de Inovação e Transformação Social, que apoia projectos de associações juvenis, estruturas associativas e grupos informais de jovens, procurando incentivar iniciativas com impacto positivo nas comunidades.

Com o auditório lotado, o FinMadeira Summit reúne sobretudo jovens universitários, profissionais em início de carreira, dirigentes associativos e representantes de entidades ligadas ao emprego e à formação.

Ao longo da tarde, os nove oradores convidados abordam diferentes perspectivas sobre os temas em debate, num encontro que pretende promover a discussão de questões consideradas relevantes para o desenvolvimento regional.

A sessão de abertura contou ainda com a presença do director regional de Juventude, André Alves. A iniciativa tem o apoio da Direcção Regional de Juventude, da SDM – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, da Startup Madeira e da Câmara Municipal do Funchal.