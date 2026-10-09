Lotação esgotada para o Marítimo-FC Porto
Clube anuncia proibição de adereços do adversário para as bancadas dos adeptos verde-rubros
O Marítimo anuncia lotação esgotada no seu estádio para o jogo com o FC Porto, amanhã, pelas 18 horas. Em paralelo, o clube dá conta, nas suas redes sociais, de que não será permitida a entrada de adereços alusivos ao FC Porto, nomeadamente cachecóis, bandeiras ou outros elementos identificativos, nas bancadas Poente, Nascente e Sul, destinadas aos Sócios e adeptos do Marítimo. as portas do Estádio do Marítimo abrem às 16h15.
As portas do estádio abrem às 16h15 e o clube recomenda a chegada atempada ao Estádio, de forma a evitar filas e constrangimentos nos acessos e a garantir uma entrada tranquila nas bancadas.
Os Sócios e adeptos do CS Marítimo deverão utilizar as Portas 3, 6, 7, 8 e 10, de acordo com o sector indicado no respetivo bilhete ou Lugar Anual.