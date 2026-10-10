FC Porto deixa o Savoy antes do duelo com o Marítimo

O FC Porto prepara-se para defrontar o Marítimo este sábado, nos Barreiros.

Depois de chegar à Madeira na tarde de ontem, os jogadores deixaram esta manhã o hotel Savoy, no Funchal, rumo ao encontro da oitava jornada da Liga.

Imagens da chegada dos 'dragões' ao Aeroporto Cristiano Ronaldo:

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A partida está marcada para as 18 horas, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto. As portas do estádio abrem às 16h15.

O FC Porto chega aos Barreiros com sete vitórias nos sete jogos disputados. Já o Marítimo procura interromper uma série de cinco encontros sem vencer.

Ainda estão disponíveis 90 bilhetes de primeira categoria para o encontro.

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